Ukraina: Russland har tapt flere helikoptre enn de gjorde under Tsjetsjenia-krigene

Samtidig som ukrainske myndigheter hevder russerne har lidd store helikopter-tap, melder britisk etterretning at flere russiske angrepshelikoptre blir satt inn mot den ukrainske offensiven.

Forrige uke hevdet ukrainske myndigheter at Russland har mistet 300 helikoptre siden landet invaderte Ukraina i februar i fjor. Hvis dette stemmer har Russland ifølge ukrainske myndigheter tapt fem ganger flere helikoptre i den pågående krigen enn de gjorde i Tsjetsjenia-krigene på 1990- og 2000-tallet.

Det skriver Newsweek.

Tapstallene skal omfatte både transporthelikoptre og angrepshelikoptre utstyrt med raketter, missiler og maskinkanoner.

Ulike tall

Ifølge analytikerbloggen Oryx mistet Russland 24 helikoptre under den første Tsjetsjenia-krigen mellom sent 1994 og 1996. Under den andre Tsjetsjenia-krigen var tapene høyere. Ifølge Oryx ble 51 helikoptre fra det russiske militæret ødelagt under krigen som varte fra 1999 og utover 2000-tallet.

Oryx har, og samler fortsatt, opplysninger om ulike konflikter rundt omkring i verden. Analytikergruppen stiller en rekke krav til beviser for å kunne erklære et kjøretøy, helikopter, fly eller annet våpensystem ødelagt.

Ukrainske myndigheter ved brigader Oleksiy Gromov hevder på sin side at 60 russiske helikoptre ble ødelagt under Tsjetsjenia-krigene, ifølge Newsweek. Det ukrainske tallet er med det noe lavere enn det Oryx har konkludert med.

Når det gjelder krigen i Ukraina hevder ukrainske myndigheter at tallet på tapte russiske helikoptre er langt høyere enn det Oryx har funnet beviser for. Ifølge ukrainske myndigheter har Russland tapt mer enn 300 helikoptre i den snart halvannet år lange krigen. Av det Oryx har klart å regne seg frem til har Russland mistet 90 helikoptre i forbindelse med Ukraina-krigen, derav 79 ødelagte, 10 skadde og ett har havnet i ukrainske hender.

Etterretning: Russland sender flere helikoptre

I en etterretningsrapport delt av det britiske forsvarsdepartementet på Twitter i helgen har Russland sendt flere kamphelikoptre til det sørlige Ukraina som følge av offensiven. Det ble for alvor klart at den lenge varslede offensiven var i gang for halvannen uke siden.

Ifølge britisk etterretning har Russland utplassert 20 ekstra helikoptre ved Berdyansk i fylket Zaporizjzja i Ukraina. Helikopterbasen skal befinne seg rundt ti mil bak frontlinjen.

Det er sannsynlig at Russland har oppnådd en midlertidig fordel i lufta over det sørlige Ukraina, skriver departementet, som påpeker at angrepshelikoptrenes mulighet til å avfyre langtrekkende missiler mot bakkemål styrker opp om fordelen.

Også Ukrainske myndigheter har uttalt seg om situasjonen i lufta i det sørlige og østlige Ukraina hvor offensiven foregår.

– Styrkene våre står overfor ekstremt harde kamper og en fiende med overlegenhet i lufta, sa Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar forrige uke.