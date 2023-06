– Vi overvurderte russerne og undervurderte oss selv

16 måneder etter at Putins soldater krysset grensen til Ukraina, er krigen inne i sin hardeste fase. Blodsutgytelsene er enorme, men ingen viser tegn til fred og forsoning.

Tvert imot er hatet og aggressiviteten på begge sider nå så høy at soldater dør i et høyt tempo. Hvis ingen av partene bøyer av, vil det bety nye tusenvis av falne de neste ukene.

Selv om sensuren er streng om hva som faktisk foregår på bakken langs frontlinjen, kommer det av og til skildringer basert på intervju av soldater som har deltatt i kampene.

Les alt om krigen i Ukraina her

Søndag kveld publiserte Kyiv Independent flere uttalelser fra ukrainske soldater som har stått midt i noen av de hardeste kampene i Bakhmut. Her forteller de om møtet med den russiske hæren.

Nå er det russerne som er på defensiven

– Det sies at du aldri skal undervurdere fienden din. I dette angrepet overvurderte vi deres evner og undervurderte våre, forteller en soldat fra den 81. luftbårne brigade.

Kampene han viser til fant sted for få uker siden i det utbombede Bakhmut. Her har soldater fra begge sider utkjempet skyttergravskamper som minner om stillingskrig fra 1. verdenskrig. Titusener har mistet livet eller er alvorlig såret.

Etter å ha forsvart seg i måned etter måned mot enorme russiske styrker, har krigen tatt en helt ny vending. Nå er det russerne som er på defensiven, og ukrainske styrker har sakte med sikkert spist seg inn på okkupantenes erobringer.

– Litt etter litt tar vi tilbake landet vårt

– Nå holder de seg på defensiven, nå går de ikke videre. Hvis vi hadde hatt flere soldater kunne vi også ha besatt disse stillingene. Nå prøver vi å avansere. Litt etter litt tar vi tilbake landet vårt, forteller et medlem av en dronespeiderenhet knyttet til den 57. motoriserte brigades artillerienhet.

Han sikter til kamper tidligere i juni. I flere tilfeller opplevde de at russerne la på sprang etter å ha møtt tøff ukrainsk motstand.

Soldatene beskriver Wagner Gruppen som mer hardføre, bedre forberedt, bedre utstyrt både når det gjelder våpen, transport, nattsyn, kommunikasjon og disiplin. De russiske soldatene blir omtalt som preget av stor frykt for overordnede dersom de nekter å kjempe videre.

– Du hører ofte: «Hvis du ikke går inn, vil du bli eliminert»

Da russiske regulære styrker flyktet etter et angrep, avlyttet ukrainerne russisk kommunikasjon. Der kunne de høre at soldatene nektet å gå tilbake for å gjenerobre de tapte stillingene.

– Du hører ofte: «Hvis du ikke går inn, vil du bli eliminert». Når russerne mister posisjonene sine, pleier de ofte å blindt bombardere området med artilleri, forteller en soldat, noe som også kan ramme egne soldater.

Wagner-Gruppen er også kjent for å true sine soldater med døden dersom de trekker seg eller overgir seg. Den nådeløse indre justisen skal ha kostet flere vervede soldater dyrt.

Les også: Hva kan skje med Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin?