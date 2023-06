Wagner-sjefen: 32.000 eksfanger er tilbake i Russland etter å ha deltatt i Ukraina-krigen

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin (t.h.) sier at 32.000 eksfanger er tilbake i Russland etter å ha deltatt i kamphandlingene i Ukraina. Foto: Prigozjins pressetjeneste / AP / NTB

NTB

Rundt 32.000 av fangene som ble rekruttert fra russiske fengslet til å delta i Ukraina-krigen, er nå tilbake i Russland, sier Jevgenij Prigozjin.

Ifølge Wagner-sjefen har de tidligere fangene fullført kontraktene sine etter å ha deltatt i kamphandlinger.

Flere kvinner og menneskerettsaktivister har uttrykt bekymring for at mange

kriminelle, blant dem dømte drapsmenn og andre voldsdømte, ble benådet og sluppet tilbake til det russiske samfunnet etter kort tid.

En rekke russiske fanger har blitt rekruttert til å delta i kamphandlingene i Ukraina under forutsetning av at de tjenestegjør i minst seks måneder.

I en melding på Telegram sier Prigozjin at militærtjeneste fungerer godt som et resosialiseringsprogram. Han hevder at det kun er begått 83 lovbrudd av dem som har blitt sluppet tilbake til samfunnet.

