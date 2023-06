Ukraina: – Har ødelagt ammunisjonslager

NTB

Ukrainske styrker har ødelagt et stort ammunisjonslager i et russiskokkupert område i regionen Kherson, ifølge ukrainske myndigheter.

– Vår væpnede styrker fikk inn et godt treff – et som var meget høylytt – i landsbyen Rykove, sier en talsperson for militæradministrasjonen i byen Odesa.

– Dette var et svært betydelig ammunisjonslager. Det ble ødelagt, legger han til i et videoopptak lagt ut søndag.

Ukrainske medier har publisert videoer av en stor røyksøyle som stiger opp langt unna, mens eksplosjoner kan høres. Russland har så langt ikke kommentert opplysningene.