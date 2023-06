Flyforbud under svensk politikeruke

En kjent psykiater ble drept på åpen gate i Visby under Almedalsveckan i fjor sommer. Arkivfoto: Henrik Montgomery / TT / NTB

NTB

Også i år blir det flyforbud under den svenske politikeruken Almedalsveckan, opplyser politiet.

– Det er først og fremst for at vi skal ha kontroll over det som befinner seg i luften, sier kommandosjef Fredrik Persson i det svenske politiet.

Flyforbudet omfatter både privatfly og droner, og gjelder i praksis hele Visby, byen på Gotland der Almedalsveckan holdes fra 27. juni til 1. juli.

Kommersiell flytrafikk berøres ikke av flyforbudet.

– I dag finnes det droner som enhver kan kjøpe, og sett i lys av at det er såpass viktige mennesker til stede, med to taler hver dag og mange mennesker på samme område, så må vi sikre at det ikke kommer noe ovenfra, sier Persson.

Svensk politi har også fjorårets knivdrap under Almedalsveckan i bakhodet. Da ble Ing-Marie Wieselgren, som hadde en toppstilling innenfor svensk psykiatri, drept på åpen gate i Visby.

Gjerningsmannen planla også å drepe Centerpartiets leder Annie Lööf, men ble pågrepet rett etterpå. Theodor Engström ble i desember i fjor dømt til rettspsykiatrisk behandling for drap og forberedelse til terrorangrep.