Hva kan skje med Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin?

– Han er nok hatet i store deler av forsvarsledelsen, sier ekspert.

Tidligere denne uken sa Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin at det er usikkert om den russiske leiesoldatgruppen blir værende i Ukraina. Gruppen har utkjempet flere blodige slag på vegne av Russlands president Vladimir Putin og hans krigsmaskin, særlig rundt byen Bakhmut i det østlige Ukraina.

Samtidig har Prigozjin de siste månedene kommet med en rekke negative uttalelser om den russiske krigsledelsen. Han har blant annet kommet med anklager om at russiske myndigheter har forsøkt å sette Wagner-gruppen og de tsjetsjenske styrkene som kjemper på Putins side i Ukraina mot hverandre.

– Kreml-fraksjonene ødelegger staten ved å prøve å så splid mellom oss og tsjetsjenske krigere. Farlig spill har blitt vanlig i Kreml-tårnene. De ødelegger rett og slett den russiske staten, sa Prigozjin tidligere i forbindelse med anklagene tidligere i denne måneden.

I mai raste Prigozjin mot den russiske ledelsen etter at Russlands hovedstad Moskva hadde blitt utsatt for et droneangrep. Listen over anklager og negative utspill er lang. Er Prigozjin og Wagner-gruppen trygge hvis de trekker seg ut av Ukraina?

– Russland har ikke råd til å miste flere folk nå

– Jeg tror ikke det får så store konsekvenser for Prigozjin og Wagner-gruppen hvis de forlater Ukraina, sier sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til ABC Nyheter.

Han har publisert en rekke studier av russisk og ukrainsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

– Det var ikke meningen at de skulle være Ukraina i utgangspunktet. Russland trodde jo de skulle klare dette med færre styrker, sier Bukkvoll.

Helt i starten av den russiske invasjonen som startet i februar i fjor var det regulære russiske styrker som angrep. Etter hvert som det ble klart at invasjonen ikke kom til å gå som den skulle fra et russisk perspektiv, kom Prigozjin og Wagner-gruppen på banen.

Leiesoldater fra Wagner-gruppen har tidligere vært aktive i Afrika og Midtøsten, og gruppen har fortsatt noen kontrakter i disse regionene.

– I utgangspunktet skulle Wagner-gruppen operere i Afrika, så de drar da kanskje tilbake dit.

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Mye skrik og lite ull

Bukkvoll mener Prigozjin ikke er en politiker og trolig ikke kan oppnå politisk makt i Russland om Wagner-gruppen forlater Ukraina.

– Jeg tror det er mye skrik og lite ull når det gjelder det politiske. Jeg tviler på at han er en politisk entreprenør, sier sjefsforskeren til ABC Nyheter.

I februar i år mente flere eksperter at Jevgenij Prigozjin ønsket en tydeligere politisk posisjon i Russland. I mars stilte Prigozjin opp i et intervju med russiske journalister fra de statskontrollerte mediene RIA Novosti og Russia Today. Intervjuet skilte seg ut fra andre intervjuer, som ofte foregår i dramatiske settinger og omgivelser, ved at han satt bak et skrivebord, akkurat som landets president Vladimir Putin.

I forbindelse med intervjuet skrev den anerkjente amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) at Prigozjin at intervjuet kunne være en indikasjon på at han ønsket å utfordre Putin i neste års presidentvalg.

«Prigozjin forsøker muligens å parodiere Putins stil som en del av en større svertekampanje for å angripe Kreml eller trekke taktiske paralleller mellom Prigozjin og det russiske presidentskapets kontor», skrev ISW i mars.

En annen forklaring på opptrenden var at Prigozjin ønsket å sende et stikk til Putin som følge av at situasjonen mellom Wagner-gruppen og russiske myndigheter hadde tilspisset seg.

Prigozjin har drevet en rekke restauranter og cateringvirksomheter i Russland. På grunn av sin tidligere omgang med Vladimir Putin fikk han tilnavnet «Putins kokk». Les mer Lukk

Ikke en trussel for Putin

Ved å føre en ordkrig mot den russiske myndighetene har Prigozjin satt seg i en posisjon hvor han kan fremstå som en trussel mot Vladimir Putins regime, noe Bukkvoll mener han ikke er.

– Han er nok ikke en trussel mot Putin, men jeg kan ikke utelukke at han kunne ha blitt det hvis Putin ble sterkt svekket av for eksempel et russisk nederlag i Ukraina, sier Bukkvoll til ABC Nyheter.

Gjennom store deler av krigen i Ukraina har Russland vært avhengig av at Wagner-gruppen kjemper ved fronten. Gruppen viste seg å bli avgjørende i det flere måneder lange slaget om Bakhmut i Donetsk. Til tross for krasse utspill mot den russiske krigsledelsen lot Putin Prigozjin og Wagner-gruppen fortsette å ta del i sentrale slag i Ukraina.

– Han er nok hatet i store deler av forsvarsledelsen. Han har laget en del bråk mellom ham selv og det russiske militæret. Med utgangspunkt i dette bråket er det nok også flere som er sinte på Putin for å ha beskyttet Prigozjin og Wagner-gruppen, sier Bukkvoll.