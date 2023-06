Drapssiktet kvinne søkte angivelig etter «luksusfengsel» og «løgndetektortest»

Den siktede trebarnsmoren i retten i Utah under en vareteksthøring denne uken.

Detaljene om kvinnens søkehistorikk kom fram under en varetektshøring denne uken.

En kvinne fra Utah i USA, som er siktet for å ha drept ektemannen sin før hun skrev en bok om sorg, hadde inkriminerende internett-søk på telefonen sin, skriver BBC.

Kvinnen (33), er anklaget for å ha forgiftet ektemannen sin, med en dødelig dose fentanyl i mars 2022, noe hun benekter. Hun fortalte myndighetene at hun hadde laget en drink til ektemannen sin før hun fant ham livløs timer senere.

Detaljer om Utah-kvinnens Google-søk kom frem under en varetektshøring mandag, der dommeren kalte henne en «betydelig fare» for samfunnet og beordret henne til å forbli bak lås og slå.

Mangfoldig søkehistorikk

Noen av hennes angivelige søk som nevnes i rettsdokumentene inkluderer:

«Hva er en dødelig dose fentanyl»

«Luksusfengsler for de rike i Amerika»

«Dødssertifikat sier under behandling, vil livsforsikringen fortsatt utbetales»

«Kan politiet tvinge deg til å ta en løgndetektortest»

«Hvordan slette informasjon permanent fra en iPhone på avstand»



Kvinnens forsvarsadvokat hevder at hun bare undersøkte saken sin for å se hvordan bevis blir behandlet, og legger til «det er ingenting der som indikerer skyld».

Overdose

Påtalemyndigheten hevder at den 4. mars i fjor, ringte kvinnen, en trebarnsmor, politiet midt på natten for å si at hun hadde funnet ektemannen sin livløs.

Huset i Utah hvor den siktede kvinnen og hennes avdøde ektemann bodde. Les mer Lukk

Hun fortalte myndighetene at hun hadde servert ektemannen en Moscow Mule i senga og deretter lagt seg til å sove med et av barna som hadde et mareritt.

Medisinske undersøkelser fant senere ut at mannen døde av en overdose av fentanyl.

Ifølge rettsdokumentene, mellom desember 2021 og februar 2022, skal kvinnen ha sendt en tekstmelding til en person som tidligere var blitt arrestert for narkotikaforbrytelser og ba om reseptbelagte smertestillende medisiner til en investor med en ryggskade.

Kvinnen skal da ha mottatt hydrokodon-piller, før hun spesifikt ba om fentanyl. Tre dager etter at hun angivelig fikk tak i stoffene, ble ektemannen syk etter de hadde spist middag.

Dokumentene hevder også at ektemannen endret livsforsikringen sin før sin død.

TV-opptreden

En av søstrene til den avdøde mannen leser en erklæring i rettsalen denne uken. Les mer Lukk

Et år etter ektemannens død skrev kvinnen en barnebok med navnet «Are You With Me?», for å hjelpe barn å takle døden til en kjær, og promoterte den på en lokal TV-stasjon.

Hun dedikerte boken til sin ektemann, som hun beskrev som «min fantastiske ektemann og en fantastisk far».

Hun ble arrestert 8. mai i år.

Ektemannens søstre delte en erklæring under høringen på mandag, og fortalte at kvinnen holdt parets tre barn borte fra hans familie etter hun fortalte dem at de ikke elsket dem.

Påtalemyndigheten forteller at kvinnen var i en «dårlig økonomisk situasjon» og så på dette som en måte å komme seg ut av gjeld.