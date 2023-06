41 drept i angrep på skole i Uganda

NTB

41 mennesker er funnet døde etter angrepet på en internatskole i Uganda, ifølge lokale myndigheter. 38 av de drepte er elever.

Det antas at det var den islamistiske opprørsgruppen Allierte demokratiske styrker (ADF) som sto bak terrorangrepet fredag kveld.

– En sovesal er brent og et matlager plyndret, heter det i en uttalelse fra politiet.

En av de overlevende, 16 år gamle Mumbere Edgar Dido, forteller at angriperne var væpnet med macheter og skytevåpen og at de først begynte å skyte utenfor sovesalen slik at alle elevene gjemte seg under sengene sine.

– De fortsatte å skyte gjennom vinduene. Så satte de fyr på rommet der vi var før de gikk videre til jentenes sovesal, forteller han.

Forbrent

Den private skolen ligger i byen Mpondwe, bare 2 kilometer fra grensa til Kongo.

Det skal være både gutter og jenter blant de drepte. Noen av de døde har brannskader som gjør det vanskelig å identifisere dem.

Lørdag morgen ble det også opplyst at åtte personer med svært alvorlige skader var innlagt på sykehus. I tillegg skal et ukjent antall personer være bortført av opprørerne.

Rømte mot Kongo

Etter angrepet tok ugandiske politifolk og soldater opp jakten på gjerningsmennene. De flyktet i retning Kongo og nasjonalparken Virunga.

ADF, som har bånd til IS, opererer både i Kongo og Uganda. Gruppen skal ha stått bak en rekke angrep på sivile i senere år.

I 2021 startet Uganda og Kongo en felles offensiv mot ADF, men dette har ikke fått slutt på gruppens angrep.

– Bestialsk

Redd Barna reagerer med bestyrtelse på angrepet.

– Våre hjerter blør for barna som ble ofre for dette bestialske og totalt meningsløse angrepet. Skoler skal aldri angripes, men være et trygt sted for læring og utvikling, sier leder for politikk og kommunikasjon i Redd Barna Gunvor Knag Fylkesnes.

– Dette er ikke bare et angrep mot barns rett til å overleve og lære men også et angrep mot et lands framtid, sier Fylkesnes.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet og sier de skyldige må stilles til ansvar.