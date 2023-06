Canadisk politi: Buss i dødsulykke hadde ikke forkjørsrett

NTB

Bussen med 25 eldre mennesker som skulle til et kasino, hadde ikke forkjørsrett da den kolliderte med et vogntog, opplyser canadisk politi. 15 personer døde.

Politiet har gjennomgått videoopptak som viser ulykken. Politiet har også innhentet opplysninger fra folk som passerte stedet. Det de har fortalt, bekrefter det etterforskerne har sett på dashcam-videoen fra vogntoget, opplyste politioverbetjent Rob Lasson fredag.

– Denne videoen indikerer at bussen kom inn på veien der vogntoget hadde forkjørsrett. Vi vet ikke hvorfor bussen fortsatte, sier Lasson.

Politiet har ikke kunnet snakke med bussjåføren ennå. Han ligger fortsatt på sykehus. Føreren av vogntoget er utskrevet fra sykehuset.

Lasson sier at politiet ikke fordeler skyld på nåværende tidspunkt og at etterforskningen fortsetter. Han legger til at politiet også undersøker om vogntoget kan ha hatt mekaniske problemer.

Kritisk for seks passasjerer

Etterforskerne har ennå ikke kunnet identifisere alle de 15 som døde i ulykken.

Alderen på de omkomne og skadde er mellom 58 og 88 år. 19 kvinner og seks menn.

Gruppen på 25 var på en dagstur fra småbyen Dauphin i provinsen Manitoba da ulykken skjedde ved en avkjøring nær byen Carberry på Trans-Canada Highway torsdag. Bussen skulle til et kasino i Carberry.

Tilstanden var natt til lørdag norsk tid kritisk for seks av de ti overlevende. De fire øvrige er fortsatt på sykehus. De fleste har hodeskader og beinbrudd.

– Dette er en gruppe eldre pasienter, så rekonvalesensen kan ta lang tid, og det kan selvsagt også bli komplisert, sier lege og administrerende direktør Shawn Young ved sykehuset Health Sciences Centre i Winnipeg.

Omfattende identifiseringsarbeid

Identifiseringen skjer ved hjelp av fingeravtrykk, tannlegeutskrifter, og i tilfeller der det er nødvendig, serienumre på hofteimplantat, samt DNA.

– Begrunnelsen for at vi må iverksette vitenskapelige metoder for identifisering er at flesteparten, om ikke alle, av de døde hadde betydelige ansiktsskader, slik at visuell identifisering av dem er umulig, sier rettsmedisiner John Younes.

Han sier at myndighetene har håp om at undersøkelsene er ferdige innen mandag og at identifiseringen er fullført innen midten av neste uke.

I Dauphin, der flesteparten av de 25 kom fra, ble det fredag flagget på halv stang.

Gledet seg til utflukten

Sandra Kaleta, som er tilknyttet Dauphin Active Living Centre, sier at hun kjente noen av passasjerene på bussen og at hun pleide å spille Scrabble hver tirsdag med en av dem.

– Jeg aner ikke hvordan det har gått med henne. Jeg tror det er det vanskeligste å takle. Jeg kan ikke forestille meg hva noen av familiene deres går gjennom, sier Kaleta.

Hun forteller at hun husker hvordan alle gledet seg til å dra til kasinoet i byen Carberry, noe som ikke pleide å skje ofte. Sist det skjedde, var trolig før koronapandemien, ifølge Kaleta.

– Det kommer til å ta år, ikke bare dager eller måneder, å komme seg gjennom dette, sier hun.

Utbrent

Ulykken skjedde litt før klokken 12 på dagen torsdag, lokal tid. Politiet opplyser at veiforholdene var gode. Redningsarbeidere kom fram til et grusomt åsted der lik lå utover veibanen.

Vogntoget sto fortsatt på rett kjøl, men i en grøft, med ødelagt front. Bussen sto på gresset et lite stykke unna, omsluttet av flammer som til slutt gjorde om bussen til et svart, utbrent skjelett.

Alle som bor i Dauphin, en by med rundt 8.600 innbyggere, kjenner noen som var om bord på bussen, forteller ordfører David Bosiak. Det er derfor en kollektiv følelse av sjokk i lokalsamfunnet, sier han.

Ulykken frembringer minner fra en bussulykke i 2018 i naboprovinsen Saskatchewan, der 16 personer fra et juniorlag i ishockey mistet livet.