Vesna Vulović: Kvinnen som overlevde flyeksplosjonen

Vesna Vulović var den eneste som kom levende fra det da DC-9-flyet til JAT eksploderte over Tsjekkoslovakia. Vesna overlevde et fall på over 10.000 meter.

Skjebnen til flyvertinnen Vesna Vulović skulle vært forseglet etter en bombeeksplosjon på et fly i 1972. Hun er den eneste personen som noensinne har overlevd et fall fra 10.000 meters høyde.

Dagen begynte som de fleste andre 26. januar 1972. Vesna var 22 år og hadde ikke en gang jobbet ett år i flyselskapet JAT i datidens Jugoslavia. Hun hadde steppet inn for en kollega, som egentlig var satt opp på flyvingen mellom København og Beograd.

Hun møtte opp med resten av mannskapet på Kastrup klokken 13.30. De hadde fløyet inn til den danske hovedstaden dagen i forveien.

– Maskinen kom inn sent, vi satt i terminalen og så at det parkerte. Jeg så alle passasjerene og mannskapet forlate flyet. Én mann virket forferdelig irritert. Det var mange som la merke til ham. Jeg tror det var han som plasserte bomben i bagasjen, sa Vesna senere.

Se video fra arkivet: Skrekklanding: Her harselerer ekstremværet med flyet

Your browser doesn't support HTML5 video. Skrekklanding: Her harselerer ekstremværet «Elsa» med flyet Les mer Lukk

Eksploderte i 33.000 fots høyde

Vesna Vulović hadde vært flyvertinne i knappe åtte måneder da hun var med på den fatale flyturen. Hun var den eneste av de 28 personene om bord i flyet som overlevde. Les mer Lukk

Mannen hun omtaler hadde sjekket inn på flyet i Stockholm, men forlot flyet under mellomlandingen i København. Han var ikke om bord da flyet lettet igjen klokken 15.15.

Tre kvarter senere eksploderer flyet. Da hadde det akkurat kommet inn i luftrommet over datidens Tsjekkoslovakia. 33.000 fot oppe i luften gikk flyet i oppløsning.

En bombe hadde gått av i DC-9-flyet. Det var 28 personer om bord i flyet, ingen skulle ha overlevd, men én gjorde det.

Selv husker Vesna ingenting, før hun våknet opp en drøy måned senere på sykehuset. Det siste hun husket var at hun gikk om bord i flyet i København.

Les også: – Jeg vet ikke hvor vi krasjet, men jeg var den eneste som kom meg ut

Hørte skrik fra åskanten

Det var bonden Bruno Honke som fant henne. Han hadde sett vrakdeler falle ned fra himmelen over landsbyen Srbská Kamenice. Plutselig hørte han fortvilte skrik fra åskanten.

Liggende delvis under en annen person, med uniformen dekket av blod lå Vesna, hardt skadet, men i live. Som tidligere sanitetssoldat under andre verdenskrig, kunne Honke nok førstehjelp til å holde henne i live frem til hun ble fraktet til sykehus. Der lå hun i koma i 27 dager, med flere bruddskader, inkludert brudd på hodeskallen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Vesna Vulovic ble verdenskjent etter flykrasjen. Her kikker hun på en stor vase i en glassfabrikk i Tsjekkoslovakia i 1972. Les mer Lukk

Hvordan var det mulig å overleve?

Da hun våknet i sykesengen i Praha husket hun ingenting fra hun gikk om bord flyet i København. Det første hun spurte etter var en sigarett.

Vesna hadde overlevd et fall på 33.000 fot, det er nesten nøyaktig 10.000 meter. Hun havnet ufrivillig i verdensrekordbøkene for personen som har overlevd det høyeste fallet uten fallskjerm.

Men hvordan var det i det hele tatt mulig?

Eksperter har forsøkt å forklare mirakelet, som har skyldtes flere tilfeldigheter.

Vesna ble klemt inne i flyvraket av en mattralle. Dette hindret at hun ble sugd ut av flyet da det gikk i oppløsning. Til alt hell hadde den delen av flyskroget hun befant seg i, midtdelen, landet i en fjellskråning med kraftig snødekte trær. Disse skal ha dempet kraften på sammenstøtet med bakken.

Vesna hadde fryktet at hun ikke ville få jobb som flyvertinne grunnet sitt lave blodtrykk. Dette kan derimot ha reddet henne, da hun mistet bevisstheten kort tid etter trykkfallet. Dette kan ha ført til at hjertet hennes ikke stanset eller ble ødelagt da flydelen traff bakken.

Havnet i rekordbøkene

Vesna ble over natten verdenskjent. Hun brukte flere måneder på å trene seg opp igjen til å gå, men skadene i ryggraden gjorde at hun resten av livet haltet noe. Hun ble invitert til London av Guinness rekordbok og møtte idolet sitt, Sir Paul McCartney.

Siden hun ikke husket noe fra flyturen, så hadde hun heller ingen frykt for å fly. Hun ville fortsette som flyvertinne, men flyselskapet ga henne heller en kontorjobb. Da hun begynte å bli politisk aktiv og ta til motmæle mot president Slobodan Milošević ble hun etter hvert skviset ut av jobben.

– Alle tror at jeg hadde flaks, men de tar feil. Dersom jeg hadde hatt flaks ville jeg aldri havnet i ulykken og mine foreldre ville vært i live. Ulykken ødela deres liv også. Kanskje jeg ble født på feil sted. Kanskje det var et fælt sted. Likevel, å dø er ren skjebne. Om det er i et fly, en bil eller på gaten.

– Det morsomme er at om du skal dø på enklest måte, så er det i et fly. Sånn er det, det var ikke min dag å dø på. Det er skjebnen. Jeg kan dø nå når jeg skal krysse gaten, sa hun i et intervju med Aviation Security Magazine i 2002.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Overlevde – og døde: Vesna Vulovic, her på et bilde fra 15. februar 2008, overlevde en flystyrt fra 10.000 meters høyde. Les mer Lukk

Ble 66 år gammel

Vesna Vulović ble funnet død i sitt hjem i Beograd lille julaften 2016, 66 år gammel. Da hadde hun klaget over hjerteproblemer de siste årene.

Ingen ble noen gang stilt til ansvar for eksplosjonen. Tsjekkoslovakiske luftfartsmyndigheter mente det var en koffertbombe som gikk av i flyet. Jugoslaviske myndigheter mente det var kroatiske terrorister som sto bak flystyrten. En mann som omtalte seg selv som kroatisk nasjonalist påtok seg ansvaret for bomben overfor svenske Kvällsposten dagen etter flystyrten.