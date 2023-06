Turgåer i England hevder han ble jaktet på av en puma

Turgåeren mener at det store kattedyret hadde en «intensjon» da den fulgte etter han.

En turgåer forteller om det dramatiske øyeblikket da en puma tilsynelatende begynte å følge etter ham i West Country, i Sørvest England, skriver Bristol Live.

Jonathan var ute og gikk i Dorset da han la merke til at han ble fulgt av et dyr. Etter å ha flyttet seg noen skritt fremover, oppdaget han at dyret beveget seg med «intensjon». Han innså deretter at det var et «stort kattedyr» som observerte ham.

Til podkasten «Big Cat Conversations» forteller han:

– Hver gang jeg flyttet meg noen meter langs stien, var det også en bevegelse foran meg som nesten speilet mine bevegelser, og da innså jeg at det måtte være et dyr foran meg som holdt avstand. Min første tanke var at det er en rev som henger rundt og ser på meg, sier Jonathan.

– Det var ikke før to eller tre ganger senere at jeg så rykningen i gresset. Jeg tenkte at jeg skulle sjekke dette dyret, og da så jeg pels, deretter ører, så jeg en halesvisj. Jeg tenkte «å herre min hatt», og i det øyeblikket innså jeg hva det var, skjønte jeg at det var et kattedyr og jeg skjønte at det var en puma og jeg skjønte at den hadde en intensjon, fortsetter han.

Fra vårt video-arkiv: Sjelden kattedyr fotografert for første gang på 100 år

Sjeldent kattedyr fotografert i Afrika for første gang på over 100 år

– En pumaunge

Til podkasten fortsetter han å fortelle at han dagen etter dro ut til samme sted, og satt lenge og ventet uten å se noe utenom det vanlige, bortsett fra en flokk med hjort.

Elv renner gjennom en skog i Dorset i Sørvest-England. Illustrasjonsbilde.

– Jeg innså at en av hjortene satt borte fra flokken, det var ikke før dyret løp ut fra en busk at jeg innså at dette dyret ikke var en annen hjort, dette dyret var en puma. Det var en pumaunge, som stakk ut av busken og løp mot et dyr som lå nede i lyngen. Det hoppet umiddelbart opp fra liggende posisjon i et sprang og hoppet opp i luften. Det andre dyret hoppet under det og begge løp sammen, sier turgåeren.

Bønder, hundeluftere og togkonduktører har også fortalt om sine opplevelser av øyeblikket de hevder å ha sett et stort kattedyr streife rundt i West Country.

Noen har sett dyret mer enn én gang, andre har beskrevet øyeblikket de ble forfulgt av det de tror var en panter.

Nylig DNA fra en svart hårprøve, fanget på et gjerde på en gård i Gloucestershire, ble funnet å ha 99 prosent sjanse for at det var en svart leopard.