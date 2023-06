Naken mann arrestert for sex med et tre i offentlig park i England

En naken mann har blitt arrestert etter at han ble observert mens han gned seg opp mot en trestubbe i en park i England.

Flere personer skal ha kontaktet politiet da de observerte hendelsen.

En naken mann ble denne uken arrestert for angivelig å kysse, kjærtegne og ha sex med et tre i en populær offentlig park i England.

Det hele førte til flere reaksjoner fra forbipasserende og forvirring hos politiet, skriver New York Post.

Den naturelskende mannen ble fanget på kamera mens han tok av seg klærne og gnidde seg mot en furustubbe i parken Queen Elizabeth Gardens i Wiltshire i England, tirsdag ettermiddag.

Buksene nede

Mannens opptreden i parken førte til reaksjoner og at mange kontaktet politiet. Les mer Lukk

– Jeg gikk i parken med en av vennene mine, og vi så en mann klemme et tre og syntes det var interessant. Vi gikk nærmere, og da vi gjorde det, så vi at buksene hans var nede, forteller et vitne, som også filmet hendelsen.

– Jeg begynte å filme, og han begynte bare å ta av seg alle klærne og kysse treet. Etter at jeg sluttet å filme, dukket politiet opp og begynte å følge etter mannen, og deretter arresterte de ham.

– Jeg begynte å filme, og han begynte bare å ta av seg alle klærne og kysse treet. Etter at jeg sluttet å filme, dukket politiet opp og begynte å følge etter mannen, og deretter arresterte de ham.

Omtrent 25 personer var i parkområdet under 40-åringens forsøk på å bli ett med naturen - noe som førte til flere telefoner til politiet.

Løslatt

Ifølge politiet ble mannen arrestert for blotting.

– Tjenestemenn ble kalt til Queen Elizabeth Gardens kort etter kl. 16:30 etter flere rapporter fra publikum om en naken mann, sier en talsmann for Wiltshire-politiet.

– Han ble tatt med til varetekt og har blitt løslatt mot kausjon mens undersøkelser pågår, avslutter talsmannen.