Nato kan gjøre det enklere for Ukraina å bli medlem

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius (til høyre) tror Nato-landene kan bli enige om å forenkle prosessen for å innlemme Ukraina i forsvarsalliansen. Her er Pistorius sammen med Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen. Foto: Virginia Mayo / PA / NTB

NTB

Nato-landene kan bli enige om å gjøre Ukrainas vei til medlemskap i forsvarsalliansen enklere, ifølge Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius.

– Det er økende tegn til at vi alle kan bli enige om dette, sa Pistorius fredag. Han er i Brussel for å delta på Natos forsvarsministermøte.

En høytstående tjenesteperson sa torsdag til Washington Post at USA er «komfortable» med et forslag fra Natos generalsekretær Jens Stoltenberg som tillater Ukraina å omgå det såkalte MAP-programmet (Membership Action Plan) for å bli Nato-medlem.

– Jeg er åpen for dette, sa Pistorius.

Det settes imidlertid ingen dato for når Ukraina kan tas opp som medlem, ifølge avisen.

Siden 1999 har de fleste landene som ønsker å bli med i Nato, måttet delta i MAP-programmet, som skal hjelpe landene til å møte ulike politiske, økonomiske og forsvarsmessige kriterier.

Forslaget innebærer likevel en rekke reformer for Ukraina.

Det finnes ingen konkret plan eller tidsramme for å innlemme Ukraina i Nato, selv om forsvarsalliansen i 2008 vedtok at landet burde bli medlem. Både Ukraina og østeuropeiske allierte har bedt om at dette må komme på plass.