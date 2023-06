Frysebokssaken i Sverige: Påtalemyndigheten planlegger rettssak i juli

NTB

Rettssaken mot nordmannen som er siktet for likskjending og mistenkt for drap på en kvinne som ble funnet død i hans fryseboks i Sverige, er planlagt i juli.

– Man planlegger for en rettssak allerede i juli, men påtalemyndigheten har sagt til meg at det avhenger av om det kommer et resultat knyttet til dødsårsaken, sier 56-åringens forsvarer Stefan Liliebäck til TV 2.

Eter det kanalen forstår, venter svensk politi nå på den endelige obduksjonsrapporten. Politiets håp er at den gir svar på hvordan mannens samboer døde.

Det var 16. mars i år at politiet fant kvinnen i 60-årene død i en fryseboks på nordmannens gård i Värmland i Midt-Sverige. Länet grenser til de norske fylkene Viken og Innlandet.

Mannen nekter straffskyld for drap, men har erkjent straffskyld likskjending. Han har i avhør fortalt at han la kvinnen i fryseboksen en gang i løpet av høsten i 2018, noe politiet mener stemmer.