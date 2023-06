Advokaten hevdet han var utilregnelig. Torsdag ble Duane Owen henrettet.

62 år gamle Duane Owen ble henrettet i den amerikanske delstaten Florida torsdag. Han var en av de som har sittet fengslet med dødsdom i lengst tid i delstaten.

Det skriver NBC News.

Det var i 1984 Owen voldtok og drepte 14 år gamle Karen Slattery og 38 år gamle Georgianna Worden i to separate hendelser. 14-åringen jobbet som barnevakt. Den 38 år gamle kvinnen ble drept mens hennes barn lå og sov i kvinnens hjem.

Owen var 23 år gammel på tidspunktene han begikk drapene og dødsdommen falt i 1984.

Påstander om psykisk sykdom

Owens advokat hevdet Owen var utilregnelig, og derfor ikke kunne henrettes. En anke advokaten hadde lagt frem ble avvist av amerikansk høyesterett forrige uke. Ifølge advokaten led Owen av schizofreni og vrangforestillinger, skriver TV 2.

Aktoratet erkjente at Owen hadde hatt psykiske problemer, men at han var klar over at straffen for gjerningene kunne føre med seg dødsstraff, og at han derfor kunne henrettes.

Psykiatere som har jobbet med Owen mente at den påståtte schizofrenien til den nå døde mannen var et skuespill. Fra fagfolk på aktoratets side ble det fastslått at Owen var seksuelt sadistisk.

Bedøvet og henrettet

Tidlig torsdag morgen lokal tid ble Owen bedøvet, deretter fikk han en dødelig injeksjon som tok livet av ham.

Han ble i 1984 dømt til hele seks livstidsdommer i tillegg til dødsstraffen som nå er fullbyrdet.

Dette er den fjerde henrettelsen som er utført av myndighetene i Florida i år.