78 døde katter og hunder funnet i frysere i hus i Belgia

NTB

Dyrevelferdstjenesten skulle redde 25 katter fra et hus i Belgia. Inne i boligen fant de levningene av 75 katter og tre hunder i flere frysere.

Noen av dyrelikene var gått i oppløsning og manglet øyne.

– Det dreide seg om så mye forsømmelse og mangel på ivaretakelse at noen av dyrene hadde dødd bare noen timer etter at de var blitt født, sier leder Gaetan Sgualdino i SPA La Louviere, den lokale avdelingen av dyrevernorganisasjonen Society for the Protection of Animals.

– Vi har aldri sett noe lignende før. Jeg trodde aldri at jeg en dag kom til å måtte legge et så stort antall lik utover bakken for å undersøke dem, sier han videre.

De 25 kattene som skulle reddes ut, ble funnet i live. Men tilstanden var dårlig og de ble derfor fraktet til veterinær for behandling, blant annet for hudlidelser knyttet til at de levde i og rundt sin egen avføring.

Det var etter å ha mottatt et tips at den regionale dyrevelferdstjenesten, med støtte fra politi, grep inn onsdag.

Den statlige kringkasteren RTBF opplyser at politiet skulle snakke med øyenvitner. Hvis noen dømmes for forsømmelse av kjæledyrene, kan straffen bli en høy bot eller fengsel.