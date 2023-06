Polsk militæranalytiker om offensiven: – Ukraina har mistet momentum

En ukrainsk offiser forbereder seg på å skyte fra en tyskprodusert, selvgående Panzerhaubitze 2000-artilleri ved sin posisjon i frontlinjen i Bakhmut, Donetsk-regionen, Ukraina, lørdag 27. mai 2023. Les mer Lukk

Ikke alle er like imponert over den ukrainske motoffensiven. Nå kommer det kritiske røster som mener intensiteten i angrepene forsvant fort, og at offensiven har delvis stanset opp.