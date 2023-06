Ettersøkte geriljaledere pågrepet i Peru

NTB

Myndighetene i Peru har pågrepet to av de mest ettersøkte lederne av geriljagruppen Lysende sti.

De to lederne har blitt identifisert som Carlos Zuniga og «Yohel». De ble pågrepet onsdag i Ayacucho i Peru.

Ifølge landets president Dina Boluarte har de to deltatt i noen av de mest brutale angrepene i Peru i nyere tid, blant annet et angrep i mai 2021 hvor 16 mennesker ble drept, og et angrep i februar der sju politimenn ble drept.

– Denne pågripelsen utgjør en stor seier mot terrorisme, sier president Boluarte i en uttalelse.

Geriljagruppen førte på 1980- og 1990-tallet en blodig geriljakrig mot regjeringsstyrkene i Peru der nærmere 70.000 mennesker ble drept.

Geriljagruppen var i stor grad avviklet på begynnelsen av 2000-tallet, men en gruppe medlemmer flyktet til fjellområder der de ifølge myndighetene påtar seg oppdrag for kokaindyrkere og narkotikasmuglere.