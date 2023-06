Greske myndigheter frykter at over 500 er døde etter båtkatastrofen

Et udatert bilde viser mennesker om bord i fiskebåten som senere forliste utenfor kysten av Sør-Hellas. Foto: Den greske kystvakta / AP / NTB

NTB

Greske myndigheter har gitt opp håpet om å finne flere overlevende etter migrantforliset onsdag. Flere enn 500 mennesker fryktes å ha druknet.

Så langt er det blitt funnet 78 døde etter at båten forliste i internasjonalt farvann, rundt 75 kilometer sørvest for den greske halvøya Peloponnes.

Myndighetene i landet mener at antallet omkomne er over 500 og at mange av dem er barn. Tallene er basert på informasjon fra overlevende og overslag fra den greske kystvakten.

En stor redningsaksjon med fly og båter pågikk onsdag og natt til torsdag, men det er ikke blitt funnet flere overlevende. Muligheten for å hente opp skipet er minimal siden båten kan ligge så dypt som 5000 meter under havoverflaten.

De 104 overlevende fra forliset blir fraktet til en flyktningleir nær Aten i løpet av torsdag og fredag. Rundt 26 av dem vil først bli behandlet på sykehus.