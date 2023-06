100 russiske soldater sto oppstilt i flere timer– så slo HIMARS-rakettene ned

Russiske militærbloggere er i harnisk etter det som kan være et av de blodigste angrepene fra ukrainsk side. Om lag 100 russiske soldater og offiserer skal ha blitt eliminert.

Hendelsen skal ha funnet sted i byen Kreminna i Luhansk tidligere denne uken.

Nå hagler kritikken fra russiske krigshissere på Telegram.

«Vi er i krig med vår egen dumhet og uforsiktighet», skriver en militærblogger.

«I to timer sto en folkemengde på samme sted og ventet på å høre divisjonssjefens motivasjonstale. Men i stedet ble det hørt HIMARS-raketter og fiendtlig artilleriild,» skriver en annen blogger.

Det skriver KyivPost og The Guardian torsdag kveld.

Rakk å finne koordinatene og avfyre



Ukrainske myndigheter har ikke bekreftet angrepet, men en kilde uttaler at soldatene sto lenge nok oppstilt til at HIMARS trolig hadde nok tid til å plotte inn koordinatene på folkemengden, og deretter avfyre sine dødelige missiler.

Resultatet ble et blodbad på oppstillingsplassen.

Ifølge Moscow Times skal ytterligere 100 russiske soldater ha blitt skadd i rakettangrepet. Soldaten skal ha ventet på at generalmajor Sukhrab Akhmedov skulle holde en viktig tale. Det ble skjebnesvangert.

- Slike befal burde skytes

I følge ubekreftede russiske kilder var det soldater i den russiske «20. Combined Arms Army», som ble ofre for de amerikanskproduserte rakettene.

- Slike befal burde skytes, skriver en russisk militærblogger.

Ifølge Institute of the study of war skal det ha blitt observert flere russiske divisjoner i Kreminna-området på det aktuelle tidspunktet, men ISW har ikke kunnet verifisere de russiske tapene.

