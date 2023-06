Ukraina hevder de gjør framgang tross sterk motstand

NTB

Ukrainske styrker gjør framgang i sin motoffensiv, tross at russiske styrker gjør sterk motstand, ifølge Ukrainas viseforsvarsminister.

Det er særlig på sørfronten at det går framover, ifølge Hanna Maljar. Hun forteller om «gradvis, men stabil framgang» og hevder Ukraina også gjør framgang i øst. Blant annet skal de ha rykket fram 3 kilometer i Bakhmut-området.

Fra de russiskokkuperte delene av Kherson-fylket hevdes det at et barn ble drept i et ukrainsk artilleriangrep torsdag.