Massiv leteoperasjon i Middelhavet

Et av skipene til den greske kystvakten ved havn i Kalamata onsdag kveld. En bil venter for å ta imot døde som er funnet etter forliset i Middelhavet. Foto: Thanassis Stavrakis / AP / NTB

NTB

En omfattende søk- og redningsoperasjon fortsetter utenfor kysten av Hellas. Flere hundre mennesker kan ha omkommet da en migrantbåt forliste onsdag.

– Det er en av de største slike operasjonene i Middelhavet noensinne, sier Nikos Alexiou, talsperson for den greske kystvakten, til ERT TV.

– Vi slutter ikke å lete, legger han til.

To patruljebåter, seks andre skip og et helikopter deltar i arbeidet. Før soloppgang torsdag ble nødbluss sluppet fra fly for å lette arbeidet for letemannskapene.

Håpet om å finne flere overlevende er imidlertid i ferd med å renne ut.

104 funnet i live

Forliset skjedde ved et av stedene der Middelhavet er dypest. Tråleren som fraktet migranter og flyktninger, skal ha sunket i løpet av 15 minutter.

Så langt er det funnet 104 overlevende som kommer fra Egypt, Syria, Pakistan, Afghanistan og Palestina.

Antall bekreftede døde ble torsdag nedjustert fra 79 til 78. Men det fryktes at det reelle tallet er langt høyere.

– Låser folk inne

Ubekreftede opplysninger tyder på at opptil 750 mennesker var om bord, ifølge Ilias Siakantaris, talsperson for Hellas' regjering.

Det hender at menneskesmuglere låser folk inne under dekk på båtene de bruker, sier Siakantaris til kringkasteren ERT, ifølge nyhetsbyrået AFP.

En overlevende etter forliset onsdag har fortalt at han så flere hundre barn under dekk.

Tråleren var på vei fra Libya til Italia. Motoren sviktet sent tirsdag kveld før fartøyet senere kantret og sank.