Stoltenberg: – Nato-støtten til Ukraina utgjør en forskjell på slagmarken

Foran Natos forsvarsministermøte i Brussel torsdag sier generalsekretær Jens Stoltenberg at Nato skal diskutere hvordan øke forsvarsproduksjonen ytterligere.

– Støtten som Nato-allierte har gitt til Ukraina nå i mange måneder utgjør faktisk en forskjell på slagmarken, sier Stoltenberg til frammøtte journalister.

To prosent er et minimum

For å kunne fortsette å gi den hjelpen lover Stoltenberg nå at forsvarsministrene og europeisk forsvarsindustri skal diskutere hvordan øke produksjonen ytterligere. Han sier målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar ikke er et tak, men et minimum.

På samme pressekonferanse uttaler Stoltenberg at han fortsatt tror på at Sverige får slutte seg til Nato før toppmøtet i Vilnius i juli.

Sier fremtiden hans er opp til Nato-landene

Stoltenberg holder fortsatt kortene tett til brystet når det kommer til om hans periode skal forlenges igjen.

– Når det kommer til min etterfølger så er det en beslutning som skal treffes av de 31 Nato-landene. Jeg er ansvarlig for alle beslutninger i alliansen unntatt én, sier Stoltenberg til dansk TV 2.

På spørsmål fra det danske nyhetsbyrået Ritzau står han imidlertid fast på at han ikke har noen intensjon om å søke forlengelse.

Stoltenberg inntok sjefsstolen i Nato i 2014, og hans periode har blitt forlenget tre ganger. Han skulle vært ferdig i jobben i fjor, men takket ja til å forlenge med ett år etter press fra Nato-landene, blant annet som følge av krigen i Ukraina. Han frasa seg samtidig stillingen som sentralbanksjef i Norges Bank.