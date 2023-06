Harvard-sjef tiltalt for salg av likdeler

Lederen for likhuset tilknyttet USAs prestisjefylte Harvard Medical School er tiltalt for å ha fjernet kroppsdeler fra lik uten tillatelse og solgt dem.

NTB

55-åringen fikk sparken 6. mai. Han er tiltalt for handel med stjålne levninger, står det i en uttalelse fra påtalemyndigheten som dekker Middle District i delstaten Pennsylvania.

Lik doneres til det medisinske fakultetet ved Harvard til bruk i utdanning, undervisning og forskning. Når de ikke lenger trengs, blir de kremert og asken returnert til donorenes familier, eller begravd.

I tillegg til 55-åringen er mannens 63-årige kone tiltalt i saken. det er også fem andre som ifølge tiltalen har medvirket i et «nasjonalt nettverk» der det er blitt kjøpt og solgt menneskelige levninger. Dette skal ha pågått fra 2018 til 2022.

55-åringen anklages for å ha tatt med seg kroppsdeler, blant annet hoder, hjerner, hud og bein hjem, der han og kona ifølge tiltalen sendte dem i posten til kjøpere. Paret lot også kjøpere slippe inn på likhuset for å velge ut det de ville kjøpe, ifølge tiltalen.

I tiltalen påstås det at den ene av kjøperne sendte menneskehud til en annen av de involverte for å få vedkommende til «å garve huden for å gjøre den om til lær».

– Vi er forferdet over at noe så grusomt kunne skje på vår campus, sier det medisinske fakultetets rektor George Daley og leder for den medisinske utdanningen, Edward Hundert, i en felles uttalelse.