FNs atomsjef utsetter atomkraftverkbesøk i Ukraina

NTB

FNs atomsjef Rafael Grossi har utsatt besøket til det russiskkontrollerte Zaporizjzja-atomkraftverket i Ukraina.

Grossi skulle ha besøkt atomkraftverket onsdag, dagen etter at han ankom Kyiv der han hadde samtaler med ukrainske myndigheter. Men Ukrainas energiminister German Galusjenko sier at besøket nå er blitt utsatt, trolig med flere dager.

– Grossi er i Ukraina. Omstendighetene rundt besøket hans til atomkraftverket bør kunne løses innen de neste dagene, sier Galusjenko ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Interfax.

– Jeg kan ikke vurdere situasjonen. Det pågår fiendtlige handlinger og det er militæret som vurderer dette, sier statsråden videre.

Men natt til torsdag meldte russiske nyhetsbyråer at Grossi trolig kommer til å besøke atomkraftverket senere samme dag.

– Vi kan med stor sikkerhet si at IAEAs delegasjon, ledet av Grossi, besøker stedet torsdag, sier det russiske atomenergibyrået Rosenergoatoms rådgiver Renat Karchaa til det statlige nyhetsbyrået Tass.

Det internasjonale atomenergibyråets leder sa i Kyiv tirsdag at han er svært bekymret for at atomkraftverket kan bli rammet av kamphandlinger nå som den ukrainske motoffensiven for å ta tilbake russiskokkuperte områder er i gang.