New York-storjury vil tiltale eks-marinesoldat for drap på hjemløs mann

Pastor Al Sharpton ved likbilen med Jordan Neelys kiste 19. mai. Neely døde 1. mai da han ble lagt i gulvet på et T-banetog. Foto: Bebeto Matthews / AP / NTB

NTB

En storjury i New York vil ha tiltale mot en tidligere marinesoldat som i forrige måned tok kvelertak på en hjemløs mann på T-banen i storbyen. Mannen døde.

Storjuryen, som består av 23 medlemmer, stemte onsdag for at det bør tas ut tiltale, opplyser en kilde overfor Reuters. Den 24 år gamle tidligere marinesoldaten ble 12. mai siktet for drap.

Siktelsen eller siktelsene som vil ligge til grunn for storjuryens tiltale, kommer ikke til å bli offentliggjort før 24-åringen møter i retten 17. juli, ifølge en person med kjennskap til saken.

Verken påtalemyndigheten eller 24-åringens forsvarer har svart på henvendelser om å kommentere saken. 24-åringen erkjente ikke straffskyld da han ble presentert siktelsen i forrige måned. Han ble løslatt mot kausjon fram til 17. juli.

Det var 1. mai at 24-åringen og to andre la Jordan Neely, som var svart, i gulvet med makt. Ekssoldaten tok deretter kvelertak på ham i tre minutter.

Ifølge øyenvitner hadde Neely, en 30 år gammel mann med psykiske problemer og bakgrunn som Michael Jackson-imitator, i forkant ropt at han var sulten og bedt passasjerer på banen om penger, men han hadde ikke angrepet noen.

Ekssoldaten har forklart at han handlet for å forsvare seg selv og andre passasjerer.

Hendelsen førte til store demonstrasjoner, der folk ba om rettferdighet og sa at det ikke er kriminelt å være fattig. Aktivister har også kalt hendelsen for en «lynsjing» og hevder at den var rasistisk motivert.