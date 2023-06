Video vekker oppsikt: Putin snur ryggen til Sergej Sjojgu

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu har lenge vært en del av Vladimir Putins innerste sirkel, men en ny video kan tilsi noe annet.

Russlands president Vladimir Putin ga tilsynelatende sin forsvarsminister, Sergej Sjojgu, en kald skulder mandag. Klippet spredte seg raskt på internett, skriver Newsweek.

På mandag besøkte de to et militært sykehus for å overrekke medaljer til soldater som hadde blitt skadet under Russlands invasjon av Ukraina.

Foran flere kameraer marsjerte de inn på sykehuset, og mens Sjojgu plasserte seg til siden for de sittende soldatene, gikk presidenten for å håndhilse på hver av de.

Blant soldater som bar bandasjer og en rekke skader, gikk Putin rundt i gruppen. Bare en soldat reiste seg for å hilse på sin øverstkommanderende, mens en annen bare kunne rekke frem sin gjenværende venstre hånd.

Da høflighetene var over, gikk Putin tilbake til Sjojgus side, som gikk mot presidenten for å si noe. Imidlertid, etter å ha sett Sjojgu, snudde Putin seg raskt mot venstre, noe som etterlot forsvarsministeren i en situasjon der han plutselig ble konfrontert med presidentens rygg.

Ukrainsk mor

Da Putin ble president i 2000, var Sjojgu en av de eneste i hans indre sirkel som ikke kom fra presidentens hjemby St. Petersburg eller som hadde tjenestegjort i Russlands sikkerhetstjenester.

Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu poserer for et bilde sammen med sårede på et sykehus i Moskva 12. juni, 2023.

Sjojgu ble født i en liten by nær den mongolske grensen. Hans mor var ukrainsk, mens faren var Tuvan, en etnisk gruppe fra Sibir.

Etter å ha vært en fremtredende skikkelse i russisk politikk etter Sovjetunionens kollaps, ble Sjojgu utnevnt til minister for nødsituasjoner på 1990-tallet, en stilling han hadde frem til 2012.

Deretter ble han utnevnt til forsvarsminister, til tross for at han ikke hadde noen militær erfaring. Men han har stått Putin nær, og gav presidenten en svart labradorvalp kalt Konni i 2000.

Oppfordring fra Putin

Selv om det ikke er klart om de to har hatt en krangel, har Sjojgu blitt sterkt kritisert av russiske militære bloggere og andre for hans ledelse av krigen i Ukraina.

På mandag beskrev Putin hver soldat på sykehuset som en «helt», en status som gjelder for alle som deltar i det han kaller den spesielle militæroperasjonen, «uten unntak», la han til, ifølge det statseide russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Den russiske presidenten sa også at så snart de sårede soldatene har kommet seg, bør de fortsette sin militære tjeneste og danne fremtidens kommandostab for væpnede styrker.