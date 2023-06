Russisk navigatør (26) hoppet av: – Ukrainere er ikke vår fiende

I dette utdelingsbildet tatt fra video og utgitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste fredag 28. oktober 2022, skyter et Ka-52-helikopter fra det russiske luftvåpenet raketter mot et mål på et ukjent sted i Ukraina.

Det hører med til sjeldenhetene at nøkkelpersonell i det russiske forsvaret stikker av. Dmitry Mishov er en av dem. Han orket ikke lenger å leve med skammen.

– Jeg er en militæroffiser. Min plikt er å beskytte landet mitt mot aggresjon. Jeg trenger ikke å bli medskyldig i en forbrytelse. Ingen forklarte oss hvorfor denne krigen startet, hvorfor vi måtte angripe ukrainere og ødelegge byene deres.

Slik ordlegger han seg, den 26 år gamle kampfly-piloten, i et intervju med BBC.

Dmitry Mishov sine private dokumenter viser hans militære rang i den russiske hær.

Den russiske soldaten er utdannet som navigatør på angrepshelikopter. Basen han tilhørte var i Pskov-regionen, i det nordvestlige Russland.

Da han forsto at helikopteret var i ferd med å forberedes for kamp, og ikke kun for øvelser, prøvde han å forlate luftvåpenet, men søknaden rakk ikke å bli klarert før Russland invaderte Ukraina 24. februar i fjor.

– Jeg ville ikke gjøre det. Ukrainere er ikke vår fiende

Dermed ble 26-åringen sendt til Belarus. Der fikk han oppdraget med å navigere helikoptre som leverte militærlast. I april 2022 vendte han tilbake til sin base i Russland. Da Putin kunngjorde delvis militær mobilisering i september ble han fortalt at han ikke ville få lov til å forlate hæren.

– Hadde jeg gått om bord i det helikopteret, ville jeg ha tatt livet av flere titalls mennesker, i det minste. Jeg ville ikke gjøre det. Ukrainere er ikke vår fiende.

Gikk til fots med ryggsekk mot EU-grensen



Dermed bestemte 26-åringen seg for å finne en måte å komme seg unna på. Noen rådet ham til å gjemme seg i Russland, men han tok ikke sjansen på det. I stedet fant han en fluktrute via Telegram. På den måten fant han en vei gjennom skogen mot grensen til EU.

Dmitry Mishov skal ha klart å rømme fra krigen til fots med en ryggsekk som eneste bagasje. Etter en lang marsj overga han seg til litauiske myndigheter og søkte politisk asyl der.

– Svært få tror de kjemper for å beskytte Russland mot reell fare

Han forteller at det var en skremmende opplevelse å gå gjennom skogen, og at han fryktet lang fengselsstraff dersom grensevaktene hadde oppdaget ham. På et tidspunkt måtte han løpe alt han kunne for å komme unna.

Til slutt nådde han et gjerde, og klatret over. Snart forsto han at han var i sikkerhet.

– Noen menn støtter krigen. Svært få tror de kjemper for å beskytte Russland mot reell fare. I militæret er det ingen som tror på myndighetene. De kan se hva som virkelig skjer. De er ikke noen sivile foran fjernsynet, forteller Mishov til BBC.

– De kan erstatte helikoptrene, men det er ikke nok piloter

Selv om russiske myndigheter i krigens innledende fase benektet russiske tap, opplevde han selv at tapene var store, og at han personlig kjente flere av dem som falt.

Før krigen hadde enheten han tilhørte mellom 40 og 50 fly. Minst ni av disse ble ødelagt i løpet av få dager. Han forteller at hæren lider store tap, og at soldatene har lav moral.

– De kan erstatte helikoptrene, men det er ikke nok piloter. Hvis vi sammenligner med krigen i Afghanistan på 1980-tallet, vet vi at Sovjetunionen mistet 333 helikoptre der. Jeg tror vi har opplevd de samme tapene på ett år i Ukraina, sier Dmitry Mishov.

Han er usikker på hvilken fremtid han kan se for seg etter å ha hoppet av den russiske hæren midt under den største krigen i Europa siden 2. verdenskrig.