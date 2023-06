Millionærarving (18) døde to timer etter giftemål

Dødsfallet skal ha skjedd i den taiwanske millionbyen Taichung i mai. Illustrasjonsfoto Les mer Lukk

Taiwanske Lai døde under mystiske omstendigheter bare to timer etter at ekteskapet var et faktum. Han hadde nylig arvet verdier for over 170 millioner kroner.