Ramzan Kadyrov ba Ukraina om hjelp

Adam Delimkhanov avbildet i Ukraina på et tidligere tidspunkt.

Den tsjetsjenske lederen savnet sin «kjære bror».

Gjennom meldingstjenesten Telegram ba Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov onsdag formiddag Ukraina om hjelp til å finne sin fetter og nære allierte Adam Delimkhanov. Det gjorde han etter at det hadde versert rykter om at Delimkhanov hadde blitt drept i et ukrainsk rakettangrep.

– Jeg får ikke kontakt med Adam Delimkhanov på noen måte. Han tar ikke kontakt. Jeg ber ukrainsk etterretning om å gi informasjon om nøyaktig hvilket sted og hvilke stillinger som ble truffet, slik at jeg kan finne min kjære bror. Jeg lover en sjenerøs belønning og ber dere hjelpe, skrev Kadyrov ifølge Nettavisen.

Onsdag ettermiddag publiserte Kadyrov en ny melding. Der hevder han at Delimkhanov har det bra.

– Takk til alle som var bekymret! Adam lever i beste velgående, og er ikke engang skadet, skrev han på Telegram ifølge Nettavisen.

I meldingen hevder Kadyrov at han hele tiden hadde vært klar over dette.

Ulike meldinger

Det russiske nyhetsbyrået RIA meldte onsdag formiddag at det russiske Duma-medlemmet Dmitry Kuznetsovat hevdet at Delimkhanov var i live og at han hadde det fint.

Samtidig meldte den statlige russiske TV-kanalen Zvezda at Delimkhanov var i live, men skadd i det som skal ha vært et ukrainsk rakettangrep.

Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov.

Duma-medlem

Delimkhanov skal ha deltatt i flere russiske operasjoner i Ukraina. Ifølge The Telegraph er Delimkhanov medlem av den russiske Dumaen, underhuset i Russlands føderale forsamling.

Tidligere i juni gikk han hardt ut mot Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin. Da mente han at Wagner-sjefen klaget for mye og var en «blogger som roper hele tiden».