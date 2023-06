To drept og en såret på militærbase i Japan

NTB

To personer er bekreftet døde og en annen såret i en skyteepisode på et militært treningsanlegg i Japan.

Det ble først meldt om en drept og to sårede, men senere onsdag ble dødstallet oppjustert.

– Enda en person er bekreftet død av de tre som ble beskutt, står det i en uttalelse fra militæret.

Regjeringstalsmann Hirokazu Matsuno opplyser at en 18 år gammel mann er pågrepet. En talsmann for det lokale politiet sier at mannen brukte et gevær og at «hensikten var å drepe».

Omstendighetene rundt skyteepisoden var tidlig onsdag morgen norsk tid ikke kjent.