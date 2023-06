New Zealand og Fiji inngår forsvarssamarbeid

Fijis statsminister Sitiveni Rabuka inspiserte æresvakter da han besøkte Wellington i New Zealand forrige uke. Nå har de to landene signert en forsvarsavtale. Foto: Mark Mitchell / New Zealand Herald / AP / NTB

NTB

Stillehavslandene New Zealand og Fiji inngår en forsvarsavtale om opptrening, maritim sikkerhet, samt håndtering av kriser og humanitære situasjoner.

New Zealands forsvarsminister Andrew Little sier at avtalen er viktig for å kunne få i stand et mer effektivt militærsamarbeid.

New Zealand, Australia og andre vestlig-allierte land i regionen forsøker å hindre stillehavsnasjoner fra å inngå sikkerhetssamarbeid med Kina. I fjor inngikk Kina en sikkerhetsavtale med Salomonøyene.

Little sier at øystater i Stillehavet står overfor store sikkerhetsutfordringer i tiden som kommer, blant annet når det gjelder klimaendringer, og han oppfordrer alle land i regionen til å samarbeide.

Avtalen ble signert onsdag etter at Fijis statsminister Sitiveni Rabuka i forrige uke besøkte New Zealand for å ferdigstille avtalen.