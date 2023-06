Tsjekkisk by frykter apestreker etter at mann begikk revestreker

NTB

Seks apekatter er på frifot i en tsjekkisk by etter at en hasjruset mann slapp dem løs fra en dyrehage. Folk advares mot å nærme seg apene.

Mannen slapp løs åtte apekatter av arten celebesmakak fra dyrehagen i byen Decin, like ved grensen til Tyskland, mandag kveld. To av dem ble fanget inn, men de seks andre var tirsdag kveld fortsatt på frifot, opplyser en talskvinne for dyrehagen.

Politiet pågrep en mann, siktet for å ha tatt seg inn i dyrehagen og for å ha begått hærverk på det elektriske gjerdet rundt celebesmakakenes innhegning.

42-åringen ble pågrepet idet han forsøkte å bryte seg inn i en nærliggende pub. Han testet positivt for cannabis, opplyser politiet.

Dyrehagen var tirsdag stengt. Ledelsen i dyrehagen håper at apene drar tilbake til innhegningen på egen hånd når de blir sultne.

En talskvinne for dyrehagen fraråder folk å forsøke å fange apene på egen hånd. Apene har kraftig bitt og kan være farlige, sier hun.

Celebesmakak er en regnskogape som har sin opprinnelse i Indonesia.