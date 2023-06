Jordan hevder å ha skutt ned drone fylt med narkotika fra Syria

NTB

En drone lastet med narkotika ble tirsdag skutt ned da den var på vei fra Syria til et område ved Jordans nordlige grense, ifølge den jordanske hæren.

Dronen var lastet med metamfetamin og ble skutt ned på Jordans side av grensen, ifølge hæren.

– Jordan tillater ikke at grenseområdene blir en frontlinje i den Iran-tilknyttede narkotikakrigen, skriver hæren i en uttalelse.

Landet anklager proiransk milits – med beskyttelse fra Syrias hær – for å smugle narkotika over Jordans grense for så å selge stoffet på lukrative markeder i golflandene.

Jordanske myndigheter sier de har ytret sine bekymringer med syriske myndigheter, men opplever ikke å få gehør for dette.

Syriske myndigheter sier på sin side at de jobber så godt de kan med å få bukt med smuglingen og oppløse smuglermiljøene sør i Syria. De avviser også medvirking fra iranskstøttede milits knyttet til den syriske hæren og sikkerhetsstyrkene.

Jordan utgjør den viktigste transittveien til de oljerike golflandene for transport av syriskprodusert metamfetamin, kjent som captagon , ifølge vestlige kilder.

I forrige måned gjennomførte Jordan et luftangrep i det sørlige Syria. Målet var en narkotikafabrikk med iransk tilknytning, og en smugler som skal ha stått bak store narkotikatransporter over grensen, ble drept, ifølge vestlig og lokal etterretning.