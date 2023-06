Krigen i Ukraina: Video skal vise russere som skyter egne styrker

Ifølge en ekspert er bruken av såkalte «barrieretropper» vanlig i krigen i Ukraina.

En ukrainsk Telegram-kanal publiserte mandag droneopptak som angivelig viser tre russiske soldater som åpner ild mot minst syv av deres egne soldater imens de trekker seg tilbake.

Det skriver Newsweek.

Videoen – som du kan se lenger ned i saken – ble lagt ut av «Ishi Svoikh», også kjent som «Look for Your Own», et prosjekt opprettet med støtte fra Ukrainas innenriksdepartement. Prosjektet ble etablert for å dele bilder og dokumenter av russiske inntrengere som ble fanget og drept i Ukraina, for å hjelpe deres pårørende med å finne dem.

Les alt om krigen i Ukraina her!

Det ukrainske nyhetsbyrået UNIAN rapporterte at de militære medlemmene ansvarlige for skytingen angivelig er «barrieretropper», som beskrives som «enheter med oppdrag om å hindre soldater i å flykte fra kamp, om nødvendig ved bruk av dødelig kraft».

Derfor viser ABC Nyheter de brutale videobildene Det er alltid en balansegang hvor mye det er riktig å vise fra virkelige voldelige hendelser.



ABC Nyheter strekker seg lenger i å vise eksplisitte bilder av vold, også drap og henrettelser, fra krigen i Ukraina enn fra andre deler av virkeligheten vi til enhver tid rapporterter om og fra.



Bakgrunnen er at vi vurderer det som særlig vesentlig å vise krigens sanne, brutale ansikt, spesielt når det er bilder som er med på å dokumentere kontroversielle forhold og forhold som er vesentlige for å tegne et bilde av alt fra metoder og strategi til grad av voldsbruk og brutalitet i en av de verste væpnede konfliktene i den vestlige verden siden siste verdenskrig.

Se video:Her angriper angivelig russiske styrker egne soldater:

Your browser doesn't support HTML5 video. Her skal russiske soldater angripe sine egne

Lang tradisjon

«Barriere-troppene» ser ut til å skyte i luften som en mulig advarsel før de skyter direkte mot soldatene. Det er ikke klart om de soldatene ble drept eller skadet av skuddene.

Videoen er ennå ikke verifisert.

Jason Jay Smart, politisk rådgiver innen post-sovjetisk og internasjonal politikk, sier at «Russere som skyter på egne tropper har en lang tradisjon i russisk militærhistorie, og det har vært vanlig gjennom hele denne krigen».

– Denne hendelsen, som viser en total mangel samvittighet eller interesse for å bevare menneskeliv, er det ypperste eksempel på hvordan det russiske militæret tenker og oppfører seg, sier Smart.

Lav moral

Tilstedeværelsen av russiske «barriere-tropper» i Ukraina ble tidligere rapportert av Storbritannias forsvarsdepartement i november.

– På grunn av lav moral og motvilje mot å kjempe, har russiske styrker sannsynligvis begynt å utplassere «barriere-tropper» eller «blokkerings-enheter». Disse enhetene truer med å skyte sine egne tilbaketrekkende soldater for å tvinge fram offensiver og har blitt brukt i tidligere konflikter av russiske styrker, skrev Storbritannias forsvarsdepartement den gangen.

Etter departementets vurdering vitner taktikken med å skyte desertører om lav kvalitet, lav moral og mangel på disiplin blant de russiske styrkene.