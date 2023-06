McCarthy er blant annet kjent for bøkene «The Road» og «No Country for Old Men».

NTB

Den amerikanske forfatteren Cormac McCarthy er død, 89 år gammel.

McCarthy døde i dag i hjemmet sitt i Santa Fe i New Mexico, skriver Publishers Weekly på Twitter. Hans forlag Penguin Random House oppgang ingen spesifikk årsak til dødsfallet.

McCarthy er blant annet kjent for bøkene «The Road», «No Country for Old Men» og «Blood Meridian».

«Skjønnlitteraturen hans var mager og poetisk, gripende, men likevel usentimental», skriver Harrison Smith i The Washington Post.

Han trekker fram at noen litteraturkritikere kalte den Purlitzer-vinnende forfatteren en arving til William Faulkner og Herman Melville, forfattere som han delte interesse for med temaer om lidelse, blodsutgytelse og skjebne.

Flere av bøkene hans er filmatisert. Blant dem «All the Pretty Horses» (2000) regi Billy Bob Thornton, «No Country for Old Men» (2007), regi Ethan og Joel Coen og «The Road» (2008), regi John Hillcoat.