Erkebispedømmet i Köln beordret til å betale overgrepsoffer erstatning

NTB

En tysk regional domstol har beordret erkebispedømmet i Köln til å betale 300.000 euro, eller nær 3,5 millioner kroner i erstatning til et overgrepsoffer.

Den nå 62 år gamle mannen krevde 750.000 euro i erstatning etter å ha blitt misbrukt mer enn 300 ganger av en prest på 70-tallet. Erkebispedømmet besluttet å frafalle kravet om foreldelse i saken.

Til nå har Den katolske kirke foretatt frivillige utbetalinger til dem som er rammet av overgrep – såkalte vedkjennelsesbetalinger.

Den uavhengige kommisjonen for slike betalinger i Bonn har så langt tildelt en sum på over 50.000 euro i 143 saker. Kommisjonen er ansvarlig for utbetalingene.

I 24 tilfeller var beløpet mer enn 100.000 euro. De berørte har gjentatte ganger kritisert utbetalingene for å være utilstrekkelige.