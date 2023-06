Spanske PP skal styre Valencia med støtte fra ytre høyre

NTB

Konservative Partido Popular (PP) har inngått avtale med det høyreradikale partiet Vox om å styre den spanske regionen Valencia fram til valget i juli.

De to partiene kunngjorde tirsdag at de har inngått en prinsippavtale om å danne koalisjon i regionen. Dersom høyresiden vinner valget 23. juli kan koalisjonen bli sittende.

Valencia har 5 millioner innbyggere og er Spanias fjerde største region, målt etter folketall.

PP og Vox styrer fra før sammen i Castilla y Leon-regionen nordvest for Madrid.

Sosialistpartiet kaller avtalen mellom de to partiene «pinlig og skammelig».

– PP har inngått avtale med et parti som hevder at det ikke eksisterer vold mot kvinner, sier sosialistpartiets utdanningsminister Pilar Alegria, med henvisning til at Vox-partitoppen Carlos Flores i 2002 ble dømt for vold mot kona.