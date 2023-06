Tre drept og tre såret i Nottingham – en mann siktet for drap

NTB

En 31 år gammel mann er siktet for drap etter at tre personer er funnet døde og tre er såret i Nottingham i England tirsdag.

Store deler av byen er fortsatt sperret av, melder BBC.

– Dette er en forferdelig og tragisk hendelse, som har kostet tre mennesker livet. Vi tror disse tre hendelsene henger sammen, og vi har en person i vår varetekt, sier politimester Kate Meynell i en uttalelse.

– Det er tidlig i etterforskningen og våre folk jobber for å finne ut nøyaktig hva som har skjedd, sier hun. Meynell ber folk være tålmodige mens politiet gjør jobben sin.

– Foreløpig kommer en rekke gater i byen til å være stengt i forbindelse med etterforskningen.

Tre døde

Like etter klokka 4 natt til tirsdag ble politiet kalt ut til Ilkeston Road i Nottingham der to personer ble funnet døde på gaten. Deretter fikk de melding om at en varebil hadde forsøkt å kjøre ned tre personer et annet sted i sentrum. De behandles på sykehus.

Ytterligere en mann ble funnet død i Magdala Road. Det er rundt tre kilometer mellom de tre aktuelle stedene.

Voldshandlingen er beskrevet i britiske medier som et mistenkt kniv- og varebilangrep. Det er imidlertid fortsatt uklart nøyaktig hva som har skjedd og politiet har ikke gått nærmere inn på hendelsesforløpet.

To av de drepte var studenter ved universitetet i Nottingham, opplyses det fra universitetet på Twitter.

Angrepet med kniv

Vitner opplyser at de i forbindelse med hendelsen i Ilkeston Road, hørte skrik og så en ung mann og kvinne bli angrepet med kniv. Etter det skal angriperen, som av et vitne beskrives å ha vært kledd i helsvart med hette og ryggsekk, ha gått rolig bort.

Kort tid etter kom nok en oppringning fra en annen gate om at flere personer var skadd etter å ha blitt påkjørt av en varebil. Vitnet Lynn Haggitt, som var på vei til jobb rundt klokka 5.30 tirsdag, sier at hun så en varebil kjøre opp ved siden av henne.

– Han så seg i speilet, så en politibil bak seg, så satte han fart, det var to personer … han kjørte rett inn i dem, sa hun til BBC.

Tre personer ble skadd etter å ha blitt påkjørt av varebilen, og blir nå behandlet på sykehus. For en av dem, en mann, er tilstanden alvorlig, mens de to andre anses å være lettere skadd.

Mann arrestert

«Vi mener at disse tre hendelsene henger sammen, og vi har pågrepet en mann», heter det i en pressemelding fra politiet.

Den 31 år gamle mannen som er pågrepet er siktet for drap. Ifølge politiet skal ingen andre være involvert.

Motivet bak hendelsen er uklart. Politiet arbeider med å finne ut nøyaktig hva som skjedde og hvorfor.

– Dette er en forferdelig og tragisk hendelse som har krevd livet til tre mennesker. Vi etterforsker omstendighetene rundt disse hendelsene med et åpent sinn og jobber med politiets antiterrorenhet for å fastslå fakta – slik vi normalt ville gjort under denne typen omstendigheter, sier politisjef Kate Meynell.