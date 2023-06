Prigozjin: Usikkert om Wagner-gruppen blir i Ukraina

Jevgenij Prigozjin (til høyre) sier det ikke er sikkert at leiesoldathæren til Wagner-gruppen blir værende i Ukraina. Foto: Prigozjins pressetjeneste / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter flere måneders kamp for å erobre byen Bakhmut, sier sjefen for Wagner-gruppen at det er usikkert om selskapet blir værende i Ukraina.