IAEA-sjefen skal vurdere sikkerheten til Zaporizjzja-kraftverket

IAEA-sjef Rafael Grossi reiser tirsdag til Ukraina for å møte presidenten og gjennomgå sikkerheten til atomkraftverket i Zaporizjzja. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

NTB

Sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået skal gjennomgå sikkerheten og kjølevannet til atomkraftverket i Zaporizjzja etter demningskollapsen i Kakhovka.

Tirsdag reiser IAEA-sjef Rafael Grossi til Kyiv for å møte president Volodymyr Zelenskyj. Der skal han legge fram et hjelpeprogram for oversvømmelsen ved Nova Kakhovka-demningen.

FN-organet skal i tillegg styrke ekspertgruppen som overvåker atomkraftverket, som ligger byen Enerhodar i Zaporizjzja fylke.

I etterkant av eksplosjonen og de store ødeleggelsene på Kakhovka-demningen, som blant annet forsyner vannreservoaret til atomkraftverket, har det oppstått bekymring for en atomkatastrofe.

Zaporizjzjas seks reaktorer, som har blitt stengt for kraftproduksjon, må fortsatt avkjøles med vann pumpet inn fra den kollapsede Kakhovka-demningens reservoar.