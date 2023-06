Kvinne banket på inne i kisten etter å ha blitt erklært død

NTB

Etter fem timers likvake ble slektningene skremt da de plutselig hørte bankelyder fra kisten. Den 76 år gamle kvinnen som lå der, var slett ikke død.

Kvinnen ble innlagt på akuttavdelingen på et sykehus i byen Babahoyo i Ecuador fredag etter å ha blitt rammet av et mulig slag og hjerte-lunge-stans. Det var ikke livstegn til tross for forsøk på gjenoppliving, og en lege på vakt erklærte henne død.

Sønnen Gilberto Barbera sier at moren var bevisstløs da hun ble fraktet til akuttavdelingen. Noen timer senere kom en lege ut og sa til ham at hun var død. Legen ga Barbera morens identitetspapirer og en dødsattest.

Familien fraktet henne deretter til et begravelsesbyrå der de holdt likvake senere fredag. Fra kisten begynte de å høre rare lyder.

– Dette skremte oss alle, sier han.

– Vi var rundt 20 personer der. Etter rundt fem timer inn i likvaken, kom det lyder fra kisten. Moren min slo i kisten, og da vi nærmet oss, kunne vi se at hun pustet tungt, sier Barbera.

Barbera og andre slektninger fikk fraktet henne tilbake til sykehuset. Mandag var tilstanden fortsatt alvorlig og legene har ifølge Barbera sagt at familien ikke bør ha for store forhåpninger om at dette vil ende bra.

Helsedepartementet i landet har innledet gransking av sykehuset Martín Icazas håndtering av saken. Blant annet skal en komité se på sykehusets rutiner med utstedelse av dødsattester.