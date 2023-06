Mange internasjonale bedrifter har blitt værende i Russland

NTB

Da Russland invaderte Ukraina, var mange internasjonale selskaper raske til å kunngjøre at de ville trekke seg ut av landet kjapt. Men så enkelt ble det ikke.

Fabrikker, selskaper og verdier for milliarder av dollar ble avskrevet eller lagt ut for salg, ledsaget av voldsom fordømmelse av krigen og uttrykk for solidaritet med Ukraina, etter at krigen brøt ut i fjor.

Men over et år senere viser det seg at det å forlate Russland ikke var så enkelt som det i første omgang så ut til. Og mange store internasjonale selskaper har blitt værende, som blant andre danske Carlsberg, amerikanske Pepsi, nederlandske Spar og italienske Benneton. Det viser en oversikt fra nettstedet leave-russia.

I Norge har det de siste dagene vært oppstyr rundt Freia-produkter. Bakgrunnen er at Freias morselskap Mondelez er svartelistet av Ukraina for å opprettholde sin virksomhet i Russland. Freia-boikotten bredte om seg i helgen da en rekke større selskaper satte salget av Freia-produkter på pause. Mandag uttalte presidentskapet at de skal vurdere Freia-boikott på Stortinget

I en pressemelding fra Mondelez Norge søndag la selskapet vekt på at Freia er en norsk merkevare, produsert på Rodeløkka i Oslo. De skriver at produksjonen ikke foregår i Russland, og at de ikke selger produkter i Norge som er produsert i Russland.

– Som flere andre selskaper, har vi opprettholdt en begrenset virksomhet i Russland, men vi har avsluttet kapitalinvesteringer og reklame, og vi har hele tiden fordømt den brutale krigen, samtidig som vi har bidratt til å opprettholde matforsyningen gjennom produktene våre, som er langtidsholdbare matvarer for vanlige folk, skrev selskapet videre.

Leave-russia har et titalls norske selskaper på sin liste over dem som stadig opererer i landet, mens andre har satt sine aktiviteter på vent eller trukket seg helt ut.

Legger hindringer i veien

Nyhetsbyrået AP skriver at Russland i økende grad har lagt hindringer i veien for selskaper som vil ut. Det kreves blant annet godkjenning fra en regjeringskommisjon og i noen tilfeller fra president Vladimir Putin selv. Selskaper har også måttet selge til priser langt under verdien og i tillegg fått høye skatter ved salg.

Selv om selskapenes forklaringer varierer, ser mange ut til å manøvrere mellom de vestlige sanksjonene og en rasende anti-russisk opinion og russiske myndigheters grep for å motvirke eller straffe selskaper som vil trekke seg ut.

Noen internasjonale selskaper, som Coke og Apple fortsetter sine aktiviteter uformelt gjennom tredjeland, selv om de formelt har tatt en beslutning om å avslutte aktivitetene i Russland.

Mange selskaper blir rett og slett bare værende, med blant annet henvisning til ansvaret de har overfor aksjonærer eller ansatte, eller juridiske forpliktelser overfor lokale franchisetakere eller partnere.

Andre hevder at de bidrar med nødvendige varer som mat, gårdsutstyr eller medisiner.

Gir ingen forklaringer

Noen selskaper gir ingen forklaringer i det hele tatt på at de er blitt værende, viser oversikten fra Leave Russia. Det gjelder blant annet de italienske motekjedene Calzedonia og Benetton som har åpne butikker i Moskva.

For den jevne forbruker i Moskva har ikke krigen og sanksjonene mot Russland ført til store endringer i hva de kan kjøpe.

Barneutstyrskjeden Mothercare ble til Mother Bear under nytt lokalt eierskap, men fortsatt bærer de fleste varene Mothercare-merket.

– Kvaliteten på varene har ikke endret seg i det hele tatt, og prisene har heller ikke steget så mye til tross for inflasjon og nye økonomiske rammer som følge av det som skjedde i fjor, sier student Alik Petrosyan, som handler varer i butikken Maag, som nå eier spanske Zaras tidligere butikk i Moskva.

Stor oppmerksomhet

Den første bølgen av uttrekkinger fra Russland ble ledet av store bilprodusenter, olje-, teknologi- og profesjonelle tjenester, med BP, Shell, ExxonMobil og Equinor som avsluttet joint ventures eller nedskrev verdier for milliarder.

McDonald's solgte sine 850 restauranter til en lokal franchisetaker, mens franske Renault tok én symbolsk rubel for sin majoritetsandel i Avtovaz, Russlands største bilprodusent.

Da de store selskaper trakk seg ut, skapte det stor oppmerksomhet. Nå er det stillere, men fortsatt finnes altså en rekke internasjonale bedrifter i Russland. Noen har satt aktivitetene sine på vent, andre sliter med å kvitte seg med eiendelene sine, mens andre driver business as usual. Over 1000 internasjonale selskaper har offentlig sagt at de frivillig begrenser virksomheten i Russland utover det som kreves av sanksjoner, ifølge en database som Yale University har.

Myndighetene i Kreml legger stadig til nye krav, nylig kom en «frivillig» 10 % avreiseskatt, penger som går rett til regjeringen. Samtidig ligger det et krav om at selskapene må selge seg ut med store prisreduksjoner.

Putin kunngjorde nylig at regjeringen vil overta eiendelene til det finske energiselskapet Fortum og det tyske Uniper-selskapet.

Carlsberg vil ut

Det danske bryggeriet Carlsberg kunngjorde sin intensjon om å avhende virksomheten – en av Russlands største bryggevirksomhet – i mars 2022, men møtte på en rekke problemer.

– Dette er en kompleks prosess, og den har tatt lengre tid enn vi opprinnelig håpet på, men er nå nesten fullført, sier Tanja Frederiksen, internasjonal kommunikasjonsleder i selskapet.

Hun opplyser at Russland-virksomheten er en dypt integrert del av Carlsberg.

Å skille virksomheten har grepet inn i alle deler av selskapet og kostet over 100 millioner danske kroner i investeringer i nytt bryggeutstyr og IT-infrastruktur, sier Frederiksen.