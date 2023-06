FN-soldat død etter angrep i Mali

NTB

En FN-soldat er død av skadene han pådro seg i forrige ukes angrep mot en FN-patrulje i det nordlige Mali, der en FN-soldat ble drept og flere ble såret.

I fredagens angrep ble en 28 år gammel FN-soldat drept og åtte andre såret. Alle var tilknyttet FNs fredsbevarende styrke Minusma og kom fra Burkina Faso.

Den ene av de sårede, en 32 år gammel FN-soldat som ville ha fylt 33 år neste måned, døde søndag av skadene han pådro seg i angrepet. Det opplyser FNs generalsekretær António Guterres' talsmann Stephane Dujarric.

Angrepet skjedde i Timbuktu-regionen, et område der ekstremister holder til.

32-åringen var den tiende FN-soldaten som er blitt drept i Mali så langt i år.

Guterres og FNs sikkerhetsråd har fordømt angrepet og bedt Malis overgangsmyndigheter om å finne angriperne og stille dem for retten. Angrep mot fredsbevarende soldater fra FN kan utgjøre krigsforbrytelser i henhold til folkeretten.

. Flere hundre FN-soldater er blitt drept i Mali siden 2012, noe som gjør landet til et av de farligste i verden for FN-styrker.

De ytterliggående islamistgruppene al-Qaida og IS startet for over ti år siden opprøret i det vestafrikanske landet, som også er preget av politisk uro og har opplevd to kupp de to siste årene. En militærjunta sitter ved makten.

Frankrike og europeiske partnerland kjempet mot ekstremister i Mali fram til 2021. Det året trakk de seg ut etter at militærjuntaen hentet inn leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen.