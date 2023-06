Redaktør: – Putin vil true med angrep mot Nato-land

Sjefsredaktøren sier at ultimatumet vil være et svar på vestlige lands støtte til Ukraina.

Russlands president Vladimir Putin vil true med å slå tilbake mot medlemsland i Nato på grunn av deres støtte til Ukraina, spår Margarita Simonjan, sjefredaktør i statseide Russia Today.

Det skriver Newsweek.

Putin møter stadig mer anstrengte relasjoner med andre europeiske ledere siden den russiske invasjonen av Ukraina.

Mange land har tilbudt Ukraina milliarder av dollar i militær støtte og får æren for å ha hjulpet til med å snu krigen til Ukrainas fordel. Russland har reagert med sinne på denne hjelpen, og anklager Nato for å gå over streken ved å gi Ukraina våpen, våpen som angivelig er blitt brukt innenfor russiske grenser.

Fullstendig ødeleggelse

I et nytt intervju sier Simonjan at hun tror Putin snart vil gi Nato et «ultimatum» om støtten til Ukraina, og legger til at Vesten gir landet våpen gratis, noe som «utgjør deltagelse i krigen».

– En morgen vil vi våkne opp for å finne ut at Vladimir Putin har erklært et ultimatum, og sier at hvis F-16 som tar av fra flyplassene i slike land fortsetter å treffe russisk territorium - hvis slike og slike våpen, sendt fra havnene i slike og slike land, fortsetter å bli levert, da vil vi anse disse flyplassene og disse havnene som legitime krigsmål, sier Simonjan.

Simonjan legger til at Russland også har rett til å erklære, uten ultimatum, at NATO-land er legitime mål. Men hun tviler på at Putin vil gå den veien, og sier hun ikke «ser en annen mulighet» for hvordan spørsmålet om støtte til Ukraina kan ende.

I april i fjor kom sjefredaktøren med ideen om «fullstendig ødeleggelse» av Ukraina og «et atomangrep».

– Legitimt militært mål

Simonyans utalelser kommer etter nylige angrep innenfor Russlands grenser. Russiske myndigheter rapporterte i forrige måned at flere ubemannede luftfartøy (UAVer) angrep Moskva, og la skylden på Ukraina til tross for at ukrainske myndigheter nektet ansvar.

Storbritannias utenriksminister James Cleverly sa nylig at Ukraina «har rett til å bruke makt utover sine grenser for å undergrave Russlands evne til å vise styrke i Ukraina».

Uttalelsen fikk den tidligere russiske presidenten Dmitrij Medvedev til å svare med å si at britiske tjenestemenn nå er et «legitimt militært mål» for Russland.

USA har imidlertid sagt at de ikke godtar angrep innenfor Russlands grenser.