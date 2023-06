Minst 46 drept i massakre i flyktningleir i Øst-Kongo

NTB

Minst 46 mennesker, halvparten av dem barn, er drept i et angrep mot en leir for internt fordrevne i Ituri-provinsen i Kongo, ifølge FN og lokale myndigheter.

Militsgruppen Codeco sto ifølge FN-styrken i Øst-Kongo bak massakren i Lala-leiren. Over 45 mennesker ble drept og flere titall ble såret, blant dem mange kvinner og barn, ifølge MONUSCO.

En talsmann for lokale myndigheter opplyser at det er funnet 46 drepte etter angrepet, 23 av dem barn. Det letes fortsatt etter flere ofre og fryktes at tallet på drepte vil stige.

MONUSCO består av 16.000 soldater i Øst-Kongo, og de største kontingentene kommer fra India, Pakistan, Nepal og Bangladesh. Styrken har høstet sterk kritikk fordi de ikke makter å beskytte sivilbefolkningen i området.

Lala-leiren ligger bare 5 kilometer fra en av MONUSCOs militærbaser i Ituri.

Brant i hjel

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) bekrefter også at det har funnet sted en massakre der militssoldatene drepte for fote med skytevåpen og macheter.

Minst tolv mennesker brant til døde da angriperne satte fyr på hyttene deres, ifølge UNHCR.

Mange innbyggerne i leiren har flyktet og søkt beskyttelse i nabolandsbyen Bule, forteller lederen i distriktet, Jean Richard Lenga.

Mange militsgrupper

Codeco er en av rundt 120 militsgrupper som er aktive og kjemper om territorier, mineraler og andre naturressurser i Øst-Kongo. Gruppen hevder å beskytte lendu-folket mot angrep fra en annen etnisk folkegruppe, hema, samt fra den kongolesiske hæren.

Lørdag angrep Codeco-militsen en militærbase i Djukoth-området og drepte sju sivile.

Militsen anklages også for å ha stått bak massakren på over 60 andre internt fordrevne i en leir i nærheten av Bule i fjor.

Millioner på flukt

Det lever rundt 1,7 millioner internflyktninger i Ituri-provinsen, og mange av dem er drevet på flukt gang på gang. Ytterligere 4 millioner er internt fordrevet i andre deler av Øst-Kongo, ifølge en fersk rapport fra Flyktninghjelpen.

FNs generalsekretær António Guterres kom i forrige måned med en innstendig bønn til de væpnede gruppene i landet om å legge ned våpnene.

– Disse væpnede gruppene fører til humanitære tragedier og alvorlige menneskerettsbrudd, inkludert seksuell vold, sa han.