Ny etterretning: Venter ukrainsk stormangrep i Donbas

Kampene hardner til langs frontlinjen. Britisk etterretning hevder at Ukraina forbereder et stormløp mot russiske posisjoner i Øst-Ukraina.

Men det kan også være et forsøk på å villede fienden.

– Ukraina vil sette i gang et stort angrep mot russiske styrker i den østlige Donbas-regionen i løpet av de neste dagene.

Det opplyser lederen av det britiske parlamentets forsvarskomité, Tobias Ellwood.

Ifølge Sky News vil det massive angrepet finne sted i Donbas. Det er her de hardeste kampene har vært utkjempet til nå. Russerne har erobret store områder i den snart 16 måneder lange invasjonen og okkupasjonen. Det er disse områdene Ukraina nå vil forsøke å ta tilbake ved hjelp av vestlige våpen.

– Det hele vil være over veldig raskt

– Russerne vet ikke hvor det kommer til å skje, men vi ser at kaos oppstår mellom Wagner-gruppen og de russiske styrkene, sier Ellwood.

Selv om han på denne måten røper hvor Ukraina vil slå til for fullt, maner han samtidig til forsiktighet og ber alle være tålmodige.

– Det hele vil være over veldig raskt, hevder Ellwood. Han oppfordrer allierte til å gi Ukraina flere stridsvogner og langdistansemissiler, samt fremskynde prosessen med å skaffe til veie F-16.

Kan være bevisst villedning



Hvorvidt uttalelsen om hvor angrepet vil komme er ment å skulle forvirre russerne, eller om det faktisk medfører riktighet, vil først bli klart i løpet av de neste dagene og ukene.

Det kommer fortløpende motstridende opplysninger fra de krigførende partene. Russland hevder å ha slått tilbake Ukrainas motoffensiv på flere steder og påført fienden store tap, men dette tilbakevises fra det ukrainske forsvarsdepartementet.

Skal ha skutt ned russisk helikopter



Ukrainske soldater hviler i en skyttergrav langs frontlinjen nær Kreminna, Luhansk-regionen, Ukraina, torsdag 8. juni 2023. Les mer Lukk

Mandag melder ukrainske medier om at ukrainsk droner skal ha ødelagt russiske satellittkommunikasjonssystem ved Svatove-Kupiansk-fronten. Det rapporteres også at et russisk Ka-52 «Alligator»-helikopter skal ha blitt skutt ned av ukrainske styrker i Donbas.

Intense kampene pågår også i Zaporizjzja. Det er ventet at de ukrainske styrkene vil prøve å slå en kile inn i de russiske forsvarsverkene og bryte gjennom med stor kraft. Da kan veien mot Melitopol, Mariupol og Azovhavet ligge åpen.

På den måten vil de kunne avskjære de russiske styrkene og bryte russernes forsyningslinjer mellom nord og sør.

Syv landsbyer gjenerobret fra russerne



Sent mandag kveld meldes det at ukrainske styrlker har frigjort syv landsbyer i sin motoffensiv, opplyser Ukrainas forsvarsdepartement.

Ifølge viseforsvarsminister Hanna Maliar er det landsbyene Lobkove, Levadne, Novodarivka, Neskuchne, Storozheve, Makarivka og Blahodatne som nå er gjenerobret fra russiske okkupasjonsstyrker, skriver ukrainske medier.

Hun la til at offensive tropper har rykket frem 6,5 kilometer, og at til sammen 90 kvadratkilometer igjen er under Ukrainas kontroll etter harde kamper.

ISW: Russerne forsvarer seg godt



Russerne gjennomfører daglig en rekke angrep, fortrinnsvis med artilleri, mot en rekke ukrainske byer og landsbyer. Men nå konsentrerer de seg mest om å forsvare allerede okkupert land.

Ifølge ISW forsvarer de russiske styrkene seg godt, men Ukraina skal ikke ha satt inn sitt tyngste skyts og sine sterkeste brigader ennå.

USA mener det er for tidlig å si noe om hvordan Ukrainas motoffensiv går, men de er likevel sikre på at Ukraina vil lykkes med å ta tilbake okkupert land.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier USA vil maksimere støtten til Ukraina slik at de kan lykkes på slagmarken.