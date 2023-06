Ukraina hevder å ha gjenerobret enda en landsby i Donetsk

NTB

Ukrainske styrker har tatt tilbake landsbyen Storozjeve i fylket Donetsk i det østlige Ukraina, melder viseforsvarsminister Hanna Maljar.

– Det ukrainske flagget kunne igjen heises over Storozjeve. Det skal også skje i alle landsbyer fram til vi har gjenerobret all ukrainsk jord, skriver hun på Telegram.

Les mer om Ukraina-krigen her

Maljar la også ut et bilde som viser soldater som har heist et ukrainsk flagg foran et ødelagt hus.

Storozjeve ligger på grensen mellom fylkene Donetsk og Zaporizjzja og ligger i samme område som de andre landsbyene Ukraina hevdet å ha gjenerobret søndag.