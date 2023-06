Sveitsiske nettsteder hacket før Zelenskyj-tale

NTB

Nettstedene til sveitsiske myndigheter er hacket igjen etter et dataangrep i forrige uke. Det skjer før Zelenskyjs videotale til nasjonalforsamlingen torsdag.

Nettsidene til en rekke departementer og andre offentlige etater var nede som følge av angrepet, ifølge Sveits' nasjonale cybersikkerhetssenter NCSC. Hackergruppen NoName har påtatt seg ansvaret.

Angrepet skjer før Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj taler på video til nasjonalforsamlingen torsdag, men NCSC har ikke knyttet angrepet til talen.

Gruppen sto også bak et angrep mot nasjonalforsamlingens nettside i forrige uke.

I en melding på Telegram sa gruppen at angrepet i forrige uke var for å «takke sveitsiske russofobier» for å ha innført enda en av EUs sanksjonspakker mot Russland. Gruppen sa at nettsidene til justisdepartementet og politiet også var nede.