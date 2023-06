Igor Girkin: – Er det i det hele tatt en Putin?

Igor Girkin under en konferanse for gruppen Sinte patrioter-klubben i mai.

Igor Girkin har gått hardere og hardere ut mot den russiske ledelsen i løpet av krigen. Nå skyter han fra hofta igjen.

Den tidligere kommandøren for de prorussiske styrkene i den ukrainske regionen Donbas, Igor Girkin, stiller seg igjen kritisk til Russlands president Vladimir Putin og resten av den russiske ledelsen. Siden den russiske invasjonen av Ukraina i februar i fjor har den russiske nasjonalisten stadig blitt tydeligere på hva han mener om Kreml. Nå er han i gang igjen med referanser til oldtidens Egypt.

– Er det i det hele tatt en Putin?

Det spørsmålet stilte Girkin seg i helgen.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

– Mumier

Ifølge Newsweek ble Girkins uttalelser publisert i form av en video i meldingstjenesten Telegram. I videoen fordømmer Girkin Putins krigslederskap og hevder at presidenten er passiv. På et tidspunkt sammenligner han Putin med en mumie fra oldtidens Egypt.

Som nevnt stiller Girkin seg selv spørsmålet om det i det hele tatt finnes en Putin og peker på at Kreml-talsperson Dimitrij Peskov stadig insisterer på at det stadig rapporteres til presidenten.

– Vel, du kan også rapportere til mumier, skal Girkin ha sagt.

Mumier er døde mennesker som har unngått forråtnelsesprosessen på grunn av enten naturlig eller kunstig bevaring. I oldtidens Egypt ble særlig faraoene mumifisert. Girkin påpeker at mumier både ligger og er stille, akkurat som han mener den russiske presidenten gjør.

Se video:Ukrainsk bakholdsangrep på russisk båt (saken fortsetter under videoen)

Your browser doesn't support HTML5 video. Ukraina: Bakholdsangrep på russisk båt

– Undergraver stabiliteten

I tillegg til Putin blir presidentens indre krets hengt ut i uttalelsene.

– Hvordan er det mulig at øverstkommanderende trakk seg ut av krigen? Folk fra hans indre krets kjemper åpenlyst seg imellom og undergraver stabiliteten til fronten med sine handlinger, men han reagerer ikke på noen måte.

Girkin har flere ganger advart om at Russland trolig står overfor et militært nederlag i Ukraina. Han mener at den russiske ledelsen ikke gjør nok for å sikre en seier i det krigsherjede landet.

Som tidligere kommandør for de prorussiske styrkene i Donbas i Ukraina er Girkin tiltalt for for MH17-flystyrten 17. juli 2014. Flere hundre passasjerer mistet livet da et Malaysia Airlines-fly på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur styrtet ved byen Torez i østlige Ukraina, ikke langt fra Russlands grense. Flyet ble skutt ned av prorussiske styrker.

Girkin har også tjenestegjort i den russiske etterretningstjenesten FSB. Det siste året har han fungert som en nasjonalistisk blogger med fokus på russisk politikk og landets militære.

Se video:Russiske soldater gir seg – én dør, én overlever